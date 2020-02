Los concejales insisten con obras energéticas para el CABIN

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Se trata de obras necesarias para la implementación de tecnología de punta en la institución oncológica. El Ejecutivo Nacional se comprometió a realizarlas pero fueron paralizadas durante la gestión anterior

Las obras de convergencia eléctrica son un reclamo que data desde hace más de dos años, las cuales debían ser afrontadas con el presupuesto nacional pero que no encontraron resolución durante la gestión anterior. Actualmente esta obra energética cobra mayor relevancia debido a la necesidad del CABIN para la implementación de nueva maquinaria.

Según explicó la concejal del Frente De Todos, Viviana Navarro, se necesita avanzar en este tema “para que el CABIN pueda poner en funcionamiento nuevas máquinas con tecnología de punta” lo cual le permitiría a la institución estar “a la altura del Hospital Italiano”. “Necesitamos urgentemente la conexión de la subestación que está en las obras de convergencia, porque la verdad sería una lástima que la gente del INVAP no pudieran dejar todo esto en funcionamiento con una tecnología de punta como la que encara el CABIN”, manifestó Navarro.

Respecto a las gestiones, la concejal justicialista expresó que “nos reunimos con el dr. Bruña y José Nieto del CABIN para luego ir directamente a la Sociedad Cooperativa a hablar con Fernando Lebrún, quien nos explicó qué es lo que hacía falta. Así que estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que el CABIN no se quede sin esta conexión que es tan necesaria para la gente no solo de Comodoro sino también de la región”.

En cuanto a la labor en materia de salud por parte de la institución, la concejal dijo que “la verdad que están haciendo un trabajo excelente por lo que todos debemos empujar esta obra tan necesaria para que el CABIN tenga esta tecnología de punta”. Así mismo se mostró esperanzada “ante el cambio de Gobierno Nacional” por lo que se comprometió a “hacer las gestiones necesarias para que Nación nos pueda dar una mano con este tema”.

También preocupa la situación del Hospital Regional

Mediante una visita realizada el jueves por la tarde junto trabajadores de ATE, los concejales Viviana Navarro, Marcos Panquilto (Frente De Todos) y Omar Lattanzio (RR Alfonsín) visitaron el Hospital Regional a fin de interiorizarse de primera mano de la compleja situación que atraviesa el nosocomio. Conversaron con el personal respecto a las condiciones de trabajo, el estado edilicio y los recursos con los que cuentan para desarrollar su labor.

Al respecto el concejal Panquilto expresó que “vinimos a ver el Hospital y la verdad te dan ganas de llorar porque no puede trabajar la gente así. Recorrimos la lavandería, archivo, salud mental y en todos lados falta recurso humano y me parece una falta de respeto a la gente de Comodoro. Hay que hacer algo urgente porque nos estamos quedando sin salud pública”.

Por su parte el concejal Lattanzio explicó que “ésta situación nosotros no la desconocíamos pero al verla en directo es escalofriante y triste”. Además agregó que “esta situación no puede seguir así, si la Provincia no puede resolverlo entonces debemos hacer un comité de crisis, hablar con empresas petroleras de la zona para que pongan para el hospital, no puede ser que no tengamos salud”.