Los bomberos volaron sobre el área afectada por el incendio del Parque Ecológico El Doradillo

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Dos miembros del cuerpo activo de Bomberos de Puerto Madryn, con la colaboración de pilotos del aeroclub local, realizaron un sobrevuelo sobre la zona afectada por el incendio que se inició en el Parque Ecológico El Doradillo y que se trasladó a zona de campos posteriormente, con el fin de realizar una estimación de la superficie total afectada.

Este trabajo lo realizaron el jefe del cuerpo, Marcelo do Pazo; y el Director de Protección Civil del Municipio Carlos Agüero, en la búsqueda de respuestas a la acción del fuego, algo que hace habitualmente Bomberos y más cuando se trata de un siniestro de la magnitud que tuvo, con variantes inusitadas, como ráfagas de viento de más de cien kilómetros por hora, lo que además de determinar algunas cuestiones, sirve para los cursos de capacitación que realizan de manera corriente; a la vez que se trata de determinar el lugar del inicio del fuego y si se pudiera, las causas que lo originaron, ya que hay varias versiones, pero ninguna oficial.

Ahora se trabajará con las imágenes logradas en forma aérea, junto con los técnicos de la asociación, lo que sin dudas llevará unas cuantas horas de trabajo.

El Jefe de Cuerpo de Bomberos Voluntarios Puerto Madryn, Marcelo do Pazo, detalló que “por el momento no hay información que esa que dimos a conocer, por el momento no tengo más porque en base a las imágenes, algunos videos y las observaciones que hicimos que dibujé en un plano yo más que nada para tener una idea del alcance que tuvo esto, hasta dónde llegó, es mucho lo que se quemó así que es para ver si con algún programa podemos realizar una estimación de cuantas hectáreas se pudieron haber quemado”.

En cuanto a las causas y origen del siniestro, el jefe de bomberos manifestó que “no sé si se podrá saber alguna vez, ayer estuve mirando el lugar dónde se inició”. Do Pazo agradeció la colaboración prestada por el Aeroclub Puerto Madryn para esta tarea.

AGRADECIMIENTO

En un comunicado que envió el Presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, Gastón Alcucero expresó su agradecimiento en primer lugar al intendente Gustavo Sastre por el homenaje que se concretó el día viernes, a Ricardo Sastre cuando era Intendente por las medidas tomadas y al pueblo madrynense. También criticó al Estado provincial ausente.

“Quiero agradecer en primer lugar a Gustavo Sastre y a toda la Municipalidad por semejante reconocimiento que le han hecho a un sistema que se construye en base a la solidaridad, y que hoy se encuentra olvidado por un Estado Provincial ausente.

En mi otra función como presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntario me encuentro, junto a otros dirigentes, visitando cuarteles de la zona sur de la provincia: Comodoro, Sarmiento, Río Senguer y Río Mayo, muchos de ellos abandonados por el Gobierno de la Provincia, al límite de no poder funcionar.

Por eso siento mucho no haber estado presente en el acto de esa mañana, pero teníamos que poder cerrar el largo camino de visitar uno y cada uno de los cuarteles de Chubut. Porque es nuestra responsabilidad como Federación relevar las necesidades y gestionar las soluciones, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.

El sistema provincial de bomberos requiere de políticas de Estado en materia de seguridad ciudadana como las que se instauraron en Madryn en su momento. Con decisión política el entonces intendente Ricardo Sastre promovió la existencia de una Tasa de Bomberos que se cobre con la factura de la cooperativa eléctrica. Gracias a esa medida y a su readecuación en el Concejo Deliberante año a año, es que los bomberos madrynenses hemos podido contar con los móviles y equipamiento de última generación que nos permiten actuar sobre emergencias como las del fin de semana con profesionalismo y efectividad.

Gracias al pueblo de Madryn que ovacionó y que valora a sus servidores públicos porque nosotros también somos el pueblo. Y estamos para servirlo siempre. Ojalá quienes conducen la provincia valoraran a los bomberos como ustedes. Atentamente un bombero más”, expresó Gastón Alcucero, informó El Chubut.