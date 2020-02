Las causas judiciales que preocupan a Mauricio Macri

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El final de su mandato fue acompañado por pocos movimientos en contra del ex presidente Mauricio Macri en los politizados tribunales federales. Por el momento, las causas que ya tiene en su contra se cocinan a fuego lento. Con suerte, moderado.

Aún así se esperan novedades en algunos de los principales frentes judiciales contra Macri y algunos de sus ex ministros, aliados y funcionarios clave.

La obra pública, los conflictos de intereses y el presunto encubrimiento de los mismos, y los negocios entre el Estado y la familia de Macri son los ejes de los expedientes más avanzados contra el ex presidente, confirmaron las fuentes judiciales de los casos que serán mencionados.

Los últimos días de 2019, el juez Claudio Bonadio sobreseyó sin indagar al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; al funcionario Franco Moccia (ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad) y a dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA) en la causa en la que se investigaba el supuesto direccionamiento de la licitación del Paseo del Bajo.

Este semana, el fallo de Bonadio será apelado por la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

En el caso Autopistas, el juez Rodolfo Canicoba Corral, investiga el rol de al menos cuatro funcionarios en la renegociación de los contratos de Abertis por los accesos Norte y Oeste y el reconocimiento de supuestas deudas del Estado con la compañía ex socia de los Macri por un total de US$ 747 millones. El foco está puesto en Dietrich; el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel; el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías; y el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

Los primeros tres están siendo investigados porque intervinieron de manera directa. Indagan en el cuarto porque el juez sospecha que se corrió tras haber advertido irregularidades. Se esperan citaciones a indagatorias.

En el caso Correo Argentino, el juez Ariel Lijo tiene pendiente decidir si procesa o no al ex ministro Oscar Aguad; a su segundo Juan Manuel Mocoroa; y al director y abogado de la compañía de la familia Macri. Su decisión dependería de los resultados de un informe contable encargado a la Corte Suprema.

En el fuero Comercial, Correo Argentino tendrá otro capítulo. En 2019, quedó pendiente que la empresa y el Ejecutivo llegaran a un acuerdo para el pago de la deuda de la compañía con el Estado y la posibilidad de que se apruebe el salvataje de la firma.

La causa por los parques eólicos es otro de los frentes penales para Sideco, la empresa emblema de la ex familia presidencial. Marcelo Martínez de Giorgi ordenó medidas de prueba en torno al accionar del ex ministro de Energía Juan José Aranguren para intentar determinar si su área favoreció o no a los Macri en el negocio de las energías renovables.

Los investigados en todos estos casos siempre negaron las acusaciones.

Paseo del Bajo: apelan los sobreseimientos

Los sobreseimientos por el caso del Paseo del Bajo fueron una de las buenas noticias de Comodoro Py para Macri a fines de diciembre. La apelación se concretará en los próximos días y el fiscal general de la Cámara Federal porteña será quien decida si el recurso de los fiscales Mángano y Rodríguez ingresa a la Cámara Federal para su tratamiento.

El proyecto del Paseo del Bajo fue realizado por el Ministerio de Transporte de la Nación, pero la licitación estuvo a cargo del gobierno porteño. Era uno de los frentes judiciales aún en pie contra Cambiemos en diciembre último. El 27, Bonadio sobreseyó a los cinco imputados sin indagarlos.

Las denuncias sostienen que las autoridades alteraron las reglas establecidas en el pliego de la licitación para poder favorecer a Iecsa y así la empresa del primo de Macri se quedó con el tramo más caro de la obra.