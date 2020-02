La Oficina Anticorrupción también investigaría el destino de los U$S 5 millones

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Esta semana el fiscal Omar Rodríguez, de la Oficina Especial de Delitos contra la Administración Pública, se hizo cargo de una denuncia por el destino de 5 millones de dólares que cobró la provincia por un derrame petrolero ocurrido en 2007.

La gestión de Martín Buzzi percibió esos fondos y vecinos de Caleta Córdova sospechan que no se destinaron a lo que estaba previsto. El bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, solicitará que también la Oficina Anticorrupción haga su investigación.

“Nosotros vamos a pedirle a la Oficina Anticorrupción que realice alguna investigación al respecto”, adelantó el diputado provincial Manuel Pagliaroni (Juntos por el Cambio) en declaraciones a FM El Chubut.

Aclaró el legislador radical que “más allá de la (investigación) que se está llevando adelante de carácter judicial o administrativo, entendemos que la Oficina Anticorrupción debiera tomar cartas en el asunto y se lo vamos a plantear al titular de la misma”, con quien “estamos solicitando una reunión”, adelantó.

El derrame y los fondos

Según lo informado por El Chubut, el derrame de los hidrocarburos se produjo el 26 de diciembre de 2007 en la zona de Caleta Córdova, Comodoro Rivadavia. Y afectó seriamente el ambiente y bienes de dominio público provincial. El origen y las causas de la contaminación fueron investigados por el Juzgado Penal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia y luego elevados al Tribunal Oral Federal de aquella ciudad. En 2014, por un decreto del entonces gobernador Martín Buzzi, se aprobó un acuerdo con la empresa Antares Naviera, responsable del derrame, desistiendo el Estado del proceso judicial.

Por ese acuerdo, Antares Naviera tuvo que pagar la suma de 5 millones de dólares, cuyo destino no se ha podido certificar y por eso vecinos de Caleta Córdova presentaron una denuncia formal en su momento en la Fiscalía en Comodoro Rivadavia. El fiscal del caso, entendió que debía ser la Oficina Especial de Delitos Contra la Administración Pública la que debía actuar, y por eso ahora tomó intervención el fiscal Omar Rodríguez. Los fondos debían ser destinados a obras de infraestructura y la remediación ambiental de la zona afectada.

“Primero hay que investigar”

Por su parte, el diputado Pagliaroni indicó que “gravedad no podríamos decir hoy si la tiene o no, hasta que no se abra una investigación. Tampoco está bien prejuzgar”.

Y agregó que “muy probablemente se haya hecho todo bien y cualquier investigación así lo determine. Pero creo que lo primero que hay que hacer es investigar, poner los elementos que estén a disposición sobre la mesa y a partir de allí hacer una evaluación”.