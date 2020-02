José Thomas: «Mendoza se moviliza por el agua pero no lo hace por la educación»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El director general de Escuelas, José Thomas, reconoció una vez más que los salarios docentes son bajos pero a ese concepto le agregó otro que de algún modo sorprendió: se quejó de que la sociedad mendocina se movilice para reclamar por el agua pero no haga para exigir un mejor sistema educativo.

«Se lo dije al intendente de San Carlos y probablemente esto que repito me genere críticas, pero es así: Mendoza hizo una marcha de un día entero y se empapeló media provincia por el agua. No he visto nada parecido por la educación y los resultados son iguales o más trágicos. Yo no he visto reclamos fuertes por la educación. Mendoza se moviliza por el agua pero no por la educación. Hay movilizaciones del SUTE (este miércoles habrá una marcha) por el sueldo de los docentes pero no he visto una sola movilización cuando nos enteramos que el 50% de los chicos no egresa en tiempo y forma y que la comprensión lectora está debajo del 60%. No veo un reclamo social fuerte respecto de los resultados educativos. Hoy no hay una sociedad que reclame educación», señaló el funcionario en Radio Nihuil.

Entrevistado por Roxana Badaloni y Patricia Alaniz, Thomas agregó otra reflexión interesante: «Los políticos no tienen idea de lo que pasa con la educación. Sigo pensando lo mismo. Hay un alejamiento de la clase dirigente, de la clase media y de clase media alta en toda la Argentina de lo que es la educación pública. Queremos tratar de revertirlo. Volver a poner en agenda el tema educación».

De los sueldos de los maestros dijo: «Los insumos son necesarios pero el funcionamiento del sistema también es necesario. En cuanto a insumos hoy todo el mundo reconoce que la profesión docente es la peor paga en el sistema pero también se reconoce que no hay muchas posibilidades para dar un aumento desmedido y no es una responsabilidad sólo del gobernador o del director general de Escuelas. La comunidad en general ha decidido poner a los docentes en este lugar».