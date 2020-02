Iris Béjar entregó todo antes de dejar la Dirección del Hogar de Ancianos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Iris Béjar dejó la Dirección del Hogar de Ancianos “Pedro Déttori” de Trelew. Tras la notificación de la ministro de Familia Cecilia Torres Otarola, se retiró entregando toda la documentación a autoridades provinciales y familiares de los abuelos: tarjetas de débito, tramitaciones que se realizaban y hasta efectivo bajo su custodia.

Mónica Soto, enfermera de la institución y nueva directora, se negó a hablar con los periodistas, pidió que no se hicieran entrevistas y cerró la puerta con furia.

“Es mi último día. No quiero llorar pero quiero agradecer a los abuelos por el trato hacia mí. No le agradezco a la ministro por su mala actitud. Quiero entender que no sabe bien las cosas. Me hubiese gustado irme por la puerta grande, como cualquier ser humano. Que me notifiquen por nota y no por teléfono. Le digo a la ministra que este Hogar fue manipulado muchos años. Le solicito que quien tome este lugar sea de afuera de la institución y que no tenga compromiso con sus pares”, aseveró Béjar.

“Más respeto”

“Cada vez que hay cambios de funcionarios esto pasa. Pero las cosas se hacían con más respeto. La ministro anterior se tomó el trabajo de visitar a los abuelos y ver el trabajo. Esta señora no lo hizo. En algún momento me tenía que ir pero no de esta manera. No así”, reiteró.

“Corruptos”

Torres Otarola “me dijo que cuando se hizo cargo de su lugar, encontró un Ministerio de corruptos. Que tenía que cambiar todo. Me parece bien que haga cambios. Pero en este caso debería haber hablado conmigo primero. Luego, usó otras palabras que como ministra deja mucho que desear. Por mis hijos y por respeto a la comunidad”.

Aclaró Iris que su gestión había terminado el 10 de diciembre. “Yo pedía que me dieran 6 meses más para que llegue mi jubilación. Me ofrecieron una beca y un plan social. Es una falta de respeto. Yo ya tengo todo en regla para jubilarme. Duele la forma en la que se hizo. No se tuvo en cuenta nada. Pido encarecidamente al gobernador que no quede personal del hogar en esta Institución. Acá hubo mucho malos tratos. Vi muchas cosas y no pude hacer nada”, concluyó.

Ahora resta aguardar cómo funcionará el establecimiento tras las decisiones que se tomaron en un área muy sensible.