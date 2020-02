Inspecciones bromatológicas y de agroquímicos en zona de chacras

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La Municipalidad de Trelew, a través de sus organismos de control respectivos, concurrió a varias chacras de la ciudad para llevar adelante inspecciones sobre las cosechas y los productos agroquímicos que se utilizan.

Este miércoles por la mañana, los equipos técnicos de las áreas municipales de Inspecciones Generales y la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, concurrieron a distintas chacras de Trelew para realizar controles sorpresa sobre las cosechas de los productores. También se tomaron muestras sobre los agroquímicos utilizados en los alimentos para comparar su correspondencia con productos habilitados para su uso.

Claudia Rodal, inspectora de bromatología y Lucas Cabrera, ingeniero agrónomo, informaron que la actividad es totalmente frecuente y se realiza para tener relevamientos continuos sobre los alimentos que se producen en las chacras.

“Las muestras que nos llevamos hoy son sobre hojas verdes: acelga y lechuga, entre otras. Son muestras para hacer un análisis microbiológico y bromatológico y lo que buscamos es que sean aptos para el consumo, que no haya microbios que alteren la salud humana y que no haya insecticidas no permitidos. Los resultados los obtenemos en 6 o 7 días”, dijo la bromatóloga Rodal.

Por su parte, el ingeniero Cabrera, aseguró: “Estamos controlando cosechas frutihortícolas que están siendo cosechadas o próximas a venderse en el mercado. Hacemos análisis bactereológicos y un análisis de residuos de agroquímicos. Buscamos que el productor no utilice ningún producto que no esté permitido y avalado por los organismos nacionales regulatorios. SENASA es quien se ocupa de esta normativa aunque también hay ordenanzas municipales que disponen qué y quién puede manipular los productos permitidos. También buscamos que se respeten los tiempos de carencia de cada agroquímico, que es el período entre la aplicación del producto y el momento en el que se cosecha”.

Por último, Cabrera dijo que las inspecciones se hacen al azar para abarcar a la mayor cantidad de productores posibles y que de encontrarse alguna situación irregular se procede a notificar al productor y a aplicarle la multa correspondiente.