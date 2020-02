Ingram: “Hay operaciones muy fuertes para desestabilizar a este Gobierno”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Sin dar nombres ni referenciar a sectores, el legislador de Chubut Al Frente, Roddy Ingram, consideró que existen “grupos que operan y que están esperando que al Gobierno le vaya mal”.

El diputado de Chubut al Frente, Roddy Ingram, dialogó con La Tecla Patagonia, luego de los fuertes cruces generados entre miembros de su bloque por las declaraciones del Gobernador, Mariano Arcioni, que tildó a sus aliados políticos de “miserables y mezquinos”.

Ingram consideró imperiosa una reunión entre el Gobernador, Mariano Arcioni y el vicegobernador, Ricardo Sastre tras considerar que “hoy el único enemigo que tenemos es la crisis económico – financiera”.

“Creo que no hay que guiarse por las redes sociales. Nosotros dentro de la Legislatura y yo como presidente de la Comisión de Receso no recibí absolutamente nada por parte de ningún diputado. Nadie se fue del bloque. Lo que hubo fueron cruces principalmente en las redes”, expresó Ingram.

Consultado sobre si tuvo contactos con los legisladores del entorno de Sastre y Maderna, el diputado arcionista expresó: “No, preferí evitar hablar con los diputados y evitar las redes sobre este tema específico porque me parece que no vamos a llegar a ningún lado con estas actitudes. Acá hay un solo enemigo que es la crisis económica financiera y todos tenemos que ser conscientes de la realidad que estamos atravesando. No podemos perder tiempo en enfrentamientos en redes sociales. Estos temas se charlan puertas adentro en el Gobierno y en el bloque. En este debemos mantener una coherencia. Para resumirlo creo que ha habido enojo de ambos lados y los diputados que se sintieron tocados por estos dichos de Arcioni, que en definitiva no nombra a nadie, entonces no hay que darse por aludido. Algunos diputados se sintieron tocados, lo han dicho y han salido del grupo de Whatsapp que tenemos en el bloque, por ahora es la única manifestación que hubo. Es lamentable que se haya filtrado ese dato a la prensa, tenemos que discutir puertas adentro porque la gente hoy tiene preocupaciones más importantes”, consideró.

Sobre la sensación que le dejaron las declaraciones del gobernador, Mariano Arcioni, Ingram indicó: “Me pareció, como dirían los chicos, que estaba re caliente. Y vuelvo a insistir en las redes porque creo que tienen mucho que ver. Gente de ambos lados, escriben en Twitter cosas muy difíciles de echar para atrás porque quedan escritas. Tenemos que tener un grado de cordura y usar de manera responsable las redes sociales”.

Por último sobre un eventual encuentro entre Arcioni, Sastre y Maderna, para aclarar las cosas, el Diputado opinó: “Debe haber un acercamiento en lo inmediato. Insisto, tenemos una crisis económica – social en la Provincia muy grave. Si a eso le sumamos una crisis política, realmente va a ser mucho más complicado. Acá de manera personal, no se salva nadie. Acá las soluciones van a llegar entre todos, tenemos que ayudar todos y trabajar juntos. Hay operaciones muy fuertes para desestabilizar a este Gobierno, vemos permanentemente ataques hacia los funcionarios y hacia el Gobernador. Esto que pasó con el pago del tercer rango, así lo demuestra. Todas estas operaciones están, hay fuertes intentos desestabilizadores. No estoy diciendo que es uno u otro, ni de adentro ni de afuera, pero sí hay grupos que están esperando que a este Gobierno le vaya mal”, culminó.