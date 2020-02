Grazzini: “Debemos destacar el gran trabajo que tuvieron todas las personas que participaron en este hecho lamentable”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo resaltó el titular de la cartera de Gobierno de la Provincia en relación al accionar de cada persona que ayudó en el incendio del Parque Ecológico ‘El Doradillo’, e indicó que “ha sido controlado, se está haciendo control de cenizas, y ya están evaluando cuáles son los daños ocasionados en todo el área».

El ministro de Gobierno y Justicia del Chubut, José María Grazzini, realizó hoy en Rawson una rueda de prensa para referirse al trabajo que vienen llevando adelante desde el pasado sábado en el incendio que se desató en la zona de El Doradillo –Puerto Madryn-.

“Ya nos han informado que el incendio ha sido controlado, se está haciendo control de cenizas, y ya están evaluando cuáles son los daños ocasionados en todo el área», precisó Grazzini y comentó: “En estos momentos estamos trabajando en un operativo de prevención, con Vialidad Provincial y Servicios Públicos, en el área de Transpa S.A. para poder asegurar la situación respecto al transformador de la empresa y de esa forma controlar que no haya ningún inconveniente en cuanto a los servicios eléctricos de la Provincia”.

A su vez, el Ministro de Gobierno resaltó “el gran trabajo del Plan de Manejo del Fuego que hizo la Municipalidad de Puerto Madryn. La gente se abocó solidariamente y toda la comunidad estuvo pendiente de lo que estuvo sucediendo”.

Con respecto a la labor de los Bomberos Voluntarios, Grazzini contó que “siempre hemos estado en contacto con Gastón Alcucero -Presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut-, y de más está decir que agradecemos el gran trabajo y la participación de los diferentes cuarteles de Trelew, Dolavon, Gaiman, Rawson, Puerto Pirámides, y de toda la zona”.

“Desde el primer minuto nos hemos puesto a disposición para contrarrestar el incendio, creemos que ha sido bastante positivo, más allá de las pérdidas materiales debemos destacar el gran trabajo que tuvieron todas las personas que participaron en este hecho lamentable”, señaló el funcionario.

Al mismo tiempo, Grazzini detalló que “estamos evaluando los daños provocados por el temporal, porque esto ha sido a lo largo y ancho de la Provincia, tenemos que ver en Trevelin, Esquel, y cuáles son los daños producidos en Rawson, Trelew y Madryn a partir del temporal de viento, más allá del incendio porque se juntaron varias catástrofes”.

En relación a las tareas que se llevarán a cabo finalizado el incendio, el Ministro precisó que “estamos evaluando cuáles son los costos materiales y ver a partir de ahí cómo podemos ayudar en cada una de las situaciones. El Gobernador Arcioni ya ha dado la orden al Presidente del IPV para que se ponga en contacto con la Ministra de Desarrollo Social y trabajar sobre las personas que han perdido su vivienda, que se han visto afectadas por el fuego. Estamos en pleno trabajo y evaluando cada una de las situaciones”.

Causas

“Hasta que no terminen los bomberos de evaluar, hacer especulaciones no me gusta, seguramente era un día de mucho calor y de repente vino el temporal de viento que estaba previsto pero no de la magnitud que fue, vamos a esperar que bomberos nos informe cual ha sido la situación y como nació este incendio”, remarcó.

“A los trascendidos no les doy importancia”

En tanto, el Ministro Grazzini expresó: “A los trascendidos no les doy importancia, se lo que hable con los Jefes de Bomberos, con Gastón Alcucero, incluso hoy a la mañana seguí dialogando con él, no voy a hacer interpretación de los dichos, lo único que puedo asegurar es que siempre estuvimos a disposición, hablamos constantemente con cada una de las personas involucradas, y yo personalmente me informé a partir de que se inició el incendio a través de la comunicación con Gastón, a quien agradezco que constantemente me estuvo informando de cómo iban adelante los hechos”.

“Siempre estuve a disposición y cualquier tipo de herramienta que pudiera ser utilizada de la Provincia”, repitió el funcionario y realzó que “en el día de ayer varios funcionarios se hicieron presentes, creo que lo que debemos rescatar de esto es que todo el Plan de Manejo que utilizó la ciudad de Madryn funcionó. Debemos ser positivos que estamos lamentando pérdidas materiales y no humanas, así que creo que eso es lo fundamental, ver lo positivo que todo funcionó y que hoy no existe ningún incendio sino más que un control de cenizas”.