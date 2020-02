Goodman “Vamos a discutir si está garantizado o no el comienzo de clases”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Santiago Goodman de ATECh, se pronunció sobre el panorama educativo en Chubut y dijo que “vamos a discutir si está garantizado o no el comienzo de clases”.

Precisó que “las escuelas de período especial, al 18 de febrero, no comenzaron sus clases, por carecer del servicio de transporte escolar en el área rural”.

“Los educadores reclamarán por el pago escalonado y fuera de término. Por eso, volvemos y vamos a analizar cada una de las cosas que el Gobierno ha informado. Vamos a analizar la situación real de cada uno de los trabajadores”, explicó.

“Estamos exigiendo que se cumpla lo que se firmó. Cada una de ellas, se ha suscrito y ejecutado. En virtud de cómo estemos en cada uno de los lugares vamos a ver que decidimos colectivamente”, señaló.

Sobre el inicio de clases, Goodman aclaró que “el jueves o viernes sabremos de las regiones, y eso será lo que llevemos la semana que viene. Vamos a discutir si está garantizado o no el comienzo de clases”.

Finalmente, la reunión fue solicitada por los sindicatos a fin de resolver esto. Goodman, afirmó que “yo no garantizo nada”.

Sobre las deficiencias para comenzar el año escolar, Goodman mencionó que “transportes escolares sí va a ver, pero van estar prorrogados. Las reparaciones se han realizado, pero el ministro reconoce que magia no se puede hacer”.

“Muchas escuelas no están en condiciones, la mayoría no están lista. No hay partida, oficinas, limpieza. Las dimensiones se van sumando”, agregó.