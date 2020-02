Goodman ratificó que no iniciarán las clases si no cobran los aumentos adeudados de 2019

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

A poco más de 20 días del inicio del ciclo lectivo según lo previsto, nadie puede asegurar que las clases se inicien con normalidad en Chubut. Aún se adeudan aumentos a docentes acordados en paritarias en 2019. Además, el secretario general de Atech, Santiago Goodman, afirmó que muchas escuelas no están en condiciones edilicias para que concurran los alumnos.

Ratificó ayer Goodman en declaraciones a FM EL CHUBUT, que cumplirán con la medida de fuerza anunciada si el Gobierno no cumple con el pago de lo acordado en paritarias el año pasado. «Al día de hoy, de las deudas de julio, agosto, septiembre y octubre de 2019 no tenemos ni siquiera propuestas», dijo el titular de Atech. Y agregó que «la deuda se engrosa con la aplicación de la cláusula gatillo que debía darse con los salarios del mes de enero, que en este momento se deberían estar cargando ya con el 12,42% que fue lo que diera el IPC Patagonia del último trimestre del año». Por lo tanto, «si el Gobierno no cumple con lo que adeuda en términos de la paritaria, con lo que ha comprometido en relación a infraestructura, seguramente la decisión que tomemos en forma colectiva es lo que discutiremos con los trabajadores. Es responsabilidad del Gobierno Provincial que se inicien las clases».

«Se ha complicado»

Según señaló Goodman, «el incumplimiento del Gobierno de la Provincia ha sido constante el año pasado» y «en esta época de verano se ha complicado, y ha llevado a este grado de incertidumbre constante que vivimos los trabajadores estatales».

Incluso arriesgó el secretario general del gremio docente que «parece que al Estado no le interesa, es más, pareciera proclive y abundan sobre la misma temática».

Reunión en Trelew

Hoy el gremio docente se reunirá con sus afiliados en Trelew para seguir analizando la situación, no sólo desde lo salarial y la deuda de Provincia, sino también el estado de algunos establecimientos escolares.

Repasó además que «hemos tenido el inicio del ciclo lectivo del período especial con compañeros y compañeras que no se presentaron y que hemos avalado la retención de servicios porque aún no han cobrado, no han cobrado tampoco con este rango por deudas que el Estado tiene para con ellos».

Una vez más planteó el sindicalista docente que «nosotros, como lo hemos expresado, queremos poder iniciar el ciclo lectivo sin ningún tipo de problemas, pero el Estado, para que nosotros podamos iniciarlo sin ningún tipo de problemas, debe cumplir con sus responsabilidades. Por lo tanto a quien le cabe la respuesta de garantizarlo es justamente al gobernador Mariano Arcioni».

Infraestructura

«Las condiciones de muchas instituciones escolares no están para este inicio de ciclo lectivo», afirmó Goodman, alertando que «hay instituciones en donde no va a poder dictarse clases porque no han hecho nada».

Apuntó además que esta situación se la planteó al propio ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera.

Congelar sueldos

Por otra parte, Goodman planteó que desde el gremio rechazan la posibilidad del congelamiento salarial por 180 días que el Gobierno ahora podría determinar por decreto.

«Nosotros lo hemos rechazado y mientras haya inflación, mientras las cosas sigan aumentando, no vamos a acordar en ningún momento con un congelamiento», dijo el gremialista, agregando que «encima nos adeudan haberes, así que menos todavía va a ser algo que discutamos los trabajadores».