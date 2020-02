Gobierno provincial es respaldado por intendentes cercanos al oficialismo

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

A través de una “carta abierta dirigida a todos los chubutenses”, los intendentes de las localidades de Gualjaina, Corcovado, Tecka, Epuyén, El Maitén, Río Pico, José de San Martín, Paso de los Indios y Cholila, quienes firmaron el escrito, solicitaron “ser solidarios y acompañar sin cuestionamientos al Gobierno Provincial”.

En el escrito difundido, intendentes de algunas localidades chubutenses sostienen que la provincia se encuentra bajo “una crisis económica que nos afecta a todos, y entonces entre todos debemos afrontarla”.

Asimismo, resaltan la necesidad de “madurez política suficiente para la búsqueda de soluciones en conjunto”, con el objetivo de superar la crisis actual.

En su mayoría, quienes firman la carta abierta a todos los chubutenses son intendentes cercanos al oficialismo.

La carta completa:

Carta abierta a los chubutenses

Los intendentes cordilleranos y de la Meseta abajo firmantes nos dirigimos a la dirigencia política toda, a los dirigentes gremiales y sociales, y a los chubutenses en general porque vemos con muchísima preocupación la situación económica financiera que vive la Provincia del Chubut desde hace un tiempo a la fecha, y que seguramente terminará repercutiendo prontamente en nuestras municipalidades.

Estamos convencidos de que no es una crisis de un sector, de un partido o de una alianza, es una crisis económica que nos afecta a todos, y entonces entre todos debemos afrontarla.

No son tiempos de buscar culpables, ni de echar culpas, no son tiempos de avasallar la institucionalidad, son tiempos de encontrar soluciones.

Para ello es necesario el diálogo permanente con todos los sectores, el consenso, y la madurez política suficiente para la búsqueda de soluciones en conjunto, para poder así superar la misma de la forma menos traumática posible.

En este momento debemos ser solidarios y acompañar sin cuestionamientos al gobierno provincial. Porque cuando alguno de nuestros municipios tiene algún tipo de inconvenientes siempre al primero que acudimos es al gobierno provincial. Y siempre es el primero en dar las respuestas necesarias y a su alcance.

No son tiempos de confrontación, ni de protagonismos individuales, no son tiempos de búsquedas de ganar batallas pírricas, ni de pensar y especular en aspiraciones políticas futuras. Son tiempos de acompañar, y no de confrontar.

Los chubutenses merecemos superar la crisis económica en la que nos encontramos y de esa manera comenzar a soñar con la Provincia y las localidades que tanto añoramos, pero para eso TODOS (dirigencia política toda, dirigencia sindical, dirigencia social, cámaras empresarias, empleados provinciales y municipales, y privados y población en general) debemos lograr acuerdos, consensos, diálogo y soluciones en conjunto, respetando siempre la institucionalidad, acompañando y no confrontando, porque el problema no es de unos o de otros, es de todos. Porque al fin y al cabo todos somos chubutenses.

Como autoridades electas de nuestras respectivas localidades así lo requerimos a todos los sectores involucrados.

Marcelo Limarieri, intendente Municipal de Gualjaina.

Ariel Molina, intendente Municipal de Corcovado.

Jorge Seitune, intendente Municipal de Tecka.

Antonio Reato, intendente Municipal de Epuyén.

Oscar Currilén, intendente Municipal de El Maitén.

Diego Pérez, intendente Municipal de Río Pico.

Rubén Osvaldo Calpanchay, intendente Municipal de José de San Martín.

Mario Horacio Pichiñán, intendente Municipal de Paso de Indios.

Silvio Boudargham, intendente Municipal de Cholila.