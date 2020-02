Esquel: Presentaron la campaña solidaria “Ayúdanos a Ayudar”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Desde el Centro Cultural Esquel Melipal se hizo la presentación de la campaña solidaria “Ayúdanos a Ayudar” que bajo la organización del comerciante Héctor “Pato” Vidal y el diario La Portada se lleva a cabo por estas horas a beneficio de Valeria Panquilef.

Para esto se pondrán a la venta de bonos contribución con la intención de juntar fondos para que la vecina pueda recibir la atención médica que requiere y los gastos de su manutención.

“Estamos presentes a partir de una iniciativa de Héctor Vidal, más conocido como El Pato, y agradecemos por la idea y la convocatoria ya que siempre que se pueda dar una mano esta bueno”, dijo Ángeles Alberto, de la cooperativa de trabajadores que lleva adelante el diario La Portada, y agradeció también el apoyo de La Trochita, Blest, y del Centro de Copiado que aportaron premios.

Al tomar la palabra, Vidal recordó que “la idea surgió a partir de una nota que hicieron los chicos de La Portada, cuando la vi a Valeria, quien hace mucho tiempo trabajaba con nosotros cuidando a mi nena, no pude permanecer ajeno. Viendo cual era el problema no me pude quedar ajeno porque sé lo que es Valeria, el esfuerzo por su hijito. Me acerqué porque sé que el momento que está pasando Valeria no es nuevo, que necesita trabajar, y que si no tiene trabajo no tiene sustento, y si no tiene sustento no puede mandar a su hijo a la escuela”.

El reconocido comerciante subrayó que “la campaña consiste en poder darle una mano económicamente a Valeria, apuntando a los vecinos, porque entre todos le podemos dar una mano. Pueden adquirir un número y con eso van a poder participar del sorteo de prendas de vestir, una picada, suscripción por un año en La Portada”.

El bono “tiene un valor de 200 pesos que van a permitir dar una mano entre todos, y los números se pueden adquirir a través de los familiares y amigos de Valeria, en el local El Pato que está en 9 de Julio 855 o en Roca 659”. Aclaró que el 28 de febrero se van a estar haciendo los sorteos.

Problema de Salud

Valeria por su parte comentó, “lo mío fue que en el 2018 me quebré la cadera y me pusieron una prótesis hasta la mitad de la rodilla. Pero se me descalsifican los huesos y desaparecen. Hace unos 5 meses me volví a caer y eso dificultó mi recuperación. Como no salía adelante me mandaron a hacer estudios, y los estudios arrojaron que tenía mucho calcio en la sangre. Encontraron un tumorcito maligno en el cuello y me van a operar en marzo”.

Sobre el final, la vecina aclaró que hasta que no mejore su situación de salud no puede trabajar, “estamos viendo con el Municipio una vivienda porque no tengo casa propia”.