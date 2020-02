Escándalo en la terminal: empresas tienen comprobantes del pago en efectivo del alquiler

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Empresas que ocupan espacios en la terminal de ómnibus de Esquel están presentando comprobantes de pago de alquiler, toque de plataforma, depósito y desinfección de los baños químicos de las unidades de transporte, que hacían en efectivo a la exgerente Andrea Rowlands, o la secretaria.

La empresa Marga Taqsa, a través del encargado de la oficina, Nicolás Barría, aseguró que están al día, sin deudas por el alquiler, y que los pagos siempre fueron en efectivo a la secretaria de la terminal, o a la propia gerente.

Barría sostuvo que “está todo igual. Estoy reclamando el libre deuda y me dijeron que aún no me lo pueden entregar. Pero estoy tranquilo porque tengo los comprobantes de pago del alquiler”.

Comentó que “me daban un comprobante provisorio”, al tiempo que señaló que otras empresas de transporte están en la misma situación a la de su empresa. Admitió el representante de Marga que el recibo del pago de enero de este año, firmado por Rowlands, sin ser gerente de la terminal, que circula en las redes, efectivamente es de su empresa, por $ 22.500.

Información

Luego de la denuncia penal en la Fiscalía de Esquel por el manejo de los fondos de la terminal de ómnibus, concejales mandato cumplido y los actuales aseguran que “nunca se recibieron los informes mensuales del movimiento de fondos de la terminal”, que contempla la ordenanza Nº 191/2000.

Para los ediles, el cuerpo deliberativo no tiene que controlar sino recibir los informes que no se entregan desde el comienzo del funcionamiento de la terminal en febrero de 2001. El artículo 5º de la ordenanza dice: “El Gerente deberá remitir al Honorable Concejo Deliberante mensualmente un informe sobre el movimiento de los fondos de la Terminal de Omnibus”.

El intendente Sergio Ongarato refirió a esa ordenanza que promueve la conformación de una comisión de concejales, “desde donde se debería haber controlado esto”.

Concejales del periodo anterior hicieron trascender el texto de la ordenanza, que en su artículo 6 expresa: “Créase el Consejo Asesor de la Terminal de Ómnibus de Esquel, el que tendrá a su cargo consensuar las políticas generales y operativas de la Terminal de Omnibus de la ciudad de Esquel, conforme los términos de la reglamentación que oportunamente dicte el Concejo Deliberante”. El Consejo Asesor será un cuerpo colegiado integrado por tres representantes del Ejecutivo designados por el intendente – uno de los cuales ejercerá la presidencia del cuerpo- un representante de las Cámaras de Comercio, Industria Producción y Turismo y de la Cámara de Servicios de Prestadores Turísticos y un representante de las empresas de transportes con servicios en la terminal.

“Los integrantes del Consejo Asesor durarán dos años en sus funciones, siendo facultad del sector al que representan decidir sobre la repetición de los mandatos, así como la revocación de los mismos”. Sus integrantes no cobrarán nada.

Escenario

Ongarato aguarda que la exsecretaria de Gobierno y exgerente de la terminal, Rowlands, responda al informe del gerente actual, Gabriel Gaitán, y a la auditoría de la Secretaría de Hacienda, acerca del cobro a empresas que operan en oficinas y plataforma del edificio de servicio de micros.

Un argumento de Rowlands será el canje de pasajes con empresas de la terminal, y hasta podría indicar que generalmente se hacían por pedido de superiores. No obstante hay que justificar un faltante de $ 2.300.000.

Concejales de la oposición –Frente Vecinal, Frente Patriótico y Chubut al Frente-, han pedido al intendente y al secretario de Hacienda y de Coordinación de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, una reunión para hoy, para saber detalles del caso, según publicó Diario Jornada.