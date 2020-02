Entrevista exclusiva al Propietario de Cholila Online, Darío Fernández

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La mañana de este jueves, el propietario de Cholila Online, Darío Fernández brindó una entrevista exclusiva a Radio Visión de Comodoro Rivadavia sobre las recientes publicaciones realizadas en el portal web sobre el Diputado Manuel Plagiaroni.

Richie Astete: ¿Te hacés responsable de tus dichos ya que tu portal de noticias habla de “La Legislatura Cabaret”?

Darío: Si, si me hago responsable, hace mucho tiempo la legislatura se ha convertido en un lugar no deseado y en la vergüenza de la ciudadanía del Chubut, muchos de los que llegan allí no representan a los vecinos de la provincia.

Richie Astete: En el artículo del día de ayer, de tu página, hablás de un diputado en especial, ¿De quién se trata?

Darío: En este caso hablamos de Manuel Pagliaroni, porque generalmente sale con proyectos que atentan contra los que trabajan, en este caso con el Fondo Ambiental Pesquero, el cual afecta seriamente a los marineros y bueno, por otro lado, la Doble Moral.

Por un lado quiere predicar cosas que no hace en su propia vida, y bueno, hemos descubierto que él tuvo en la Legislatura a una amante.

Ya publicamos el audio de la ahora ex amante porque obviamente no sigue más con él, lo dejó por un alto funcionario con cargo público.

Richie Astete: ¿El nombre, sé que no dirás el apellido, el nombre?

Darío: Marcia

Richie Astete: ¿Marcia?, un nombre especial Marcia.

Darío: no tiene nada que ver con el involucramiento en su vida privada, sino que él ha involucrado su vida privada en la función pública.

Richie Astete: Si vos me lo permitís, el audio que vos subiste a las redes sociales, de esta tal Marcia supuesta “amante” de Diputado Pagliaroni…

Darío: Supuesta no, fue su amante, ahora están separados porque lo dejaron por un tercero, que en el audio dice que es un dirigente político de la función pública del actual gobierno.

Richie Astete: ¿El audio te lo envió a vos?

Darío: El audio me lo envió a mí personalmente, nosotros somos siempre transparentes y le mostramos la opinión pública todo, que sepan todo.

Richie Astete: ¿Te autorizaron a reproducirlo este audio?

Darío: Si, todo lo que nosotros publicamos está autorizado.

Richie Astete: Marcia… te escuchamos, que le decias, hace cuanto recibiste este audio?

Darío: Esto fue hace 3 o 4 días, apenas la primer nota de Pagliaroni. Hay muchos más audios pero obviamente estamos cuidando el decoro de esta persona porque si publicamos lo demás esto sería un escándalo mayor porque si vos escuchás bien, ella quiere dar más detalles de Pagliaroni, habla de que puede tener más amantes, así que deja abierto la segunda temporada de “Pagliaroni Gay”.

Richie Astete: “Pagliaroni Gay” lo titula Marcia. Hace cuatro días le mandaba un audio a Darío Fernández, responsable de Cholila Online por un primer artículo donde de alguna manera lo tapaba de tener Doble Moral, en su artículo de esta página reconocida a nivel Provincial con lo picante que realmente le pone la impronta Darío Fernández, esto me decía Marcia en un mensaje de Whatsapp.

Audio de Marcia: “Verás, yo hace un año no era la amante, yo salí con Manuel, estuve dos años de pareja con él, en pareja, NO fui su amante. El podrá tener 10millones de amantes y no fui yo. Yo fui su pareja y labure con él en Legislatura, sí, es cierto, labure un año y el 31 de diciembre del 2018 mi contrato se bajó porque era lo que teníamos arreglado. Yo tengo una excelente relación con Manuel al día de hoy más allá de que no somos pareja, yo estoy en pareja con otra persona y vos me estás perjudicando, así que por favor te pido DEJÁ DE SUBIR PELOTUDESES porque me estás recontra ca… la vida a mí. Vos querés joder a Manuel? Jodélo, te doy 10millones detalles de cosas si querés pero a mí no me metas ni me nombres si? Porque yo estoy con alguien del gobierno y se me está complicando por culpa tuya”.

Richie Astete: Darío? Conozco a la actual pareja de Marcia?

Darío: seguramente lo debés conocer, vos conocés mucho el ambiente político también.

Richie Astete: Pregunto? Del Comodoro del Valle?

Darío: Eso no lo podemos decir, lo que podemos decir es que es un alto funcionario.

Richie Astete: Es amante o pareja?

Darío: Ella no quiere ponerse en lugar de amante, esta señora estaba de asesora en la Legislatura de Chubut.

Richie Astete O sea, algo así como “Te pongo de asesora mientras sales conmigo”

Darío: Yo no lo podría decir pero bueno, también hay un restaurante de por medio.

Richie Astete: Como un restaurante de por medio?

Darío: Si, un restaurante que tiene Pagliaroni o esta señora. Entiendo que pocas veces está abierto, entonces genera la circulación de Que hace Manuel Pagliaroni con su dinero? De por qué pone de asesora a una amante y no a una especialista en derechos tributarios? Y entonces después quiere salir con proyectos de ley que afectan seriamente a los marineros que obviamente se tienen que ver afectados por la corrupción de Chubut que en vez de achicar para el lado de los políticos achica para el lado de los que trabajan

Richie Astete: Has recibido algún llamado de Pagliaroni?

Dario: No, para nada. Me han dicho que no puede salir de la casa porque su pareja está enojada con él, su amante está enojada con él, los radicales están enojados con él porque ha convertido al UCR en un cabaret. Ya hemos tenido este tipo de experiencia con el Diputado Conde.

Richie Astete: El 8 de abril tengo que ir a presentarme a una audiencia y vamos a empezar con la presentación formal con mi abogado por sus dichos en la Legislatura de la Provincia del Chubut y también vamos a iniciar un juicio por daños y calumnias en sus dichos en una emisora de Comodoro Rivadavia, o sea “Demanda contra demanda”

Darío: El radicalismo no ha tenido buena ponente, ella quedo en la nada, no se pudo avanzar y como siempre nosotros mostramos la verdad.

En este caso de Pagliaroni es más que la verdad, esta mujer reconoce que fue su amante, su pareja. Acordaron lograr un sueldo.

Richie Astete: Pagliaroni está casado hoy?

Darío: no sabemos en que situación legal está porque nosotros no nos tratamos de involucrar en la vida privada. Simplemente mostramos lo que ellos mostraron de su vida privada a la función pública.

Richie Astete: En el momento donde esta mujer te dice que “salía” con Pagliaroni te dice que estaba casado?

Darío: Hay un audio donde esta mujer dice que tiene una muy buena relación con la esposa de Pagliaroni, entonces no entendemos si esto es un trio o qué tipo de situación es. La verdad es que es vergonzoso. Nosotros simplemente estamos diciendo a la opinión pública qué en la Legislatura hay amantas, hay sinvergüenzas que están vinculados con las drogas y son el tipo de gente que se debe erradicar de raíz del Gobierno del Chubut, porque así no vamos a salir adelante.

Tenemos una encuesta en donde la mayoría de la gente votó en que Pagliaroni es un imbécil, un corrupto y que está loco. No lo decimos nosotros, lo dice la gente que se le da el derecho a voto para que se expresen y se manifiesten.

Acá hay muchos marineros que por culpa de estos funcionarios públicos verán afectados sus haberes porque en vez de haber contratado a un especialista en derecho tributario el señor prefirió contratar a una amante.

Usted escucho la forma en que habla la amante. Tenemos audios vergonzosos. Por eso decimos que esta gente ha convertido a la política en un espectáculo.

Richie Astete: Cuando vas a exponer el capítulo número dos de los audios de la supuesta amante de Pagliaroni?

Darío: lo estamos evaluando porque la verdad los audios son muy fuertes

Richie Astete: Que dice? Para un empezar a imaginar

Darío: dice muchas malas palabras, amenazas, cuestiones de impunidad política

Richie Astete: Decíme una frase que contienen esos audios

Darío: una de esas frases es qué ella va a dar muchos detalles de la vida de Pagliaroni, que si yo lo quería saber ella me lo iba a contar. Que es lo que tiene Pagliaroni para contar? Tantas cosas ocultas? Hay una sola amante? Hay dos amantes? Esta persona ha convertido a la Legislatura en un Cabaret, a la UCR en un Cabaret, que en vez de estar en la función pública sirviendo a los chubutenses. Pero me han informado que se encuentra en su casa porque no puede salir.

Richie Astete: La asesora.. que usted dice lo pudo corroborar

Darío: Sigue entrando gente a la función pública, gente que no da con la altura de lo que hoy necesita Chubut. Así que esta ex amante de Pagliaoni, Pagliaoni que fue abandonado por otro funcionario.

Pagliaoni sigue tirando bombas de humo, y sigue engañando a la sociedad, por ejemplo el FAP, fue creado y perjudica a la gente que de verdad trabaja. Mientras que él está en su casa sin poder salir por la vergüenza de tener una amante dentro de la Legislatura, mientras que hay marineros que en este momento están en alta mar pasando frío y esa es nuestra preocupación y por eso desenmascaramos a esta gente inescrupulosa que tiene doble moral.

Richie Astete: En pocas palabras, que puede pasar con Mariano Arcioni en un futuro no muy lejano

Darío: la situación de la Provincia es complicada, yo creo que si la gente toma Casa Gobierno y pasan más de 24 horas no sería de extrañar que el gobierno presente la renuncia. Esperemos que no suceda eso para resguardar la institucionalidad

Richie Astete: Hay rumores de que se pueda tomar la Casa de Gobierno por algún sector?

Darío: Eso está latente, pero si este año se vuelve a repetir, no empiezan las clases, nadie quiere aflojar. Mucha gente tiene un estilo de política muy diferente a lo que necesita Chubut. Nosotros necesitamos cambiar. En Chubut hay un problema sociológico en la cual la gente recibió durante muchos años una forma muy diferente de hacer política.

Provincias como Río Negro y Neuquén ya cuentan con migrantes chubutenses porque Chubut es un desastre.

En estos momentos me encuentro en Neuquén, estoy llegando de Cholila, y aquí las condiciones son de que desde hace un año y medio no se paga la luz porque no funciona el sistema de servicios públicos.

Por eso da vergüenza que el Señor Pagliaroni se ocupe de una amante, de una mujer que hable al estilo de una ramera.

Richie Astete: Nuevamente te pregunto. Te hacés responsables de tus dichos?

Darío: absolutamente. Que me lleguen las querellas. Estos tipos hacen cuestiones mediáticas, utilizan la legislatura para hacer conferencia, atacar a los medios, pero nadie dice lo que pasó.

A mí nadie me pagó, nadie me calumnió. Lamentablemente tenemos un dirigente deplorable y Chubut se encuentra en la peor de las miserias.