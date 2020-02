El municipio se suma a un proyecto de reciclado de insumos para personas con discapacidad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Un vecino de Rawson, a través de su emprendimiento, ofreció al municipio el mantenimiento, reparación y confección de bicicletas adaptadas de uso independiente o para una persona que acompañe, sillas anfibias, instrumentos de baños, andadores, bastones, entre otros aparatos adecuados a las necesidades de quienes lo requieran. Comprendiendo la demanda en la ciudad, la Dirección de Atención Integral a la Persona con Discapacidad determinó acompañar el proyecto de Cristian Parra.

La coordinadora del área, Rocío Duarte, comentó la importancia de incluir este proyecto y “capacitar a personas con y sin discapacidad. Nos parece muy favorecedor y un gran instrumento que pueda ofrecer este taller, y así iniciar actividades, arreglos e instrumentos que queden para el municipio, ya sea para la actividad turística o los propios vecinos”.

El vecino “cuenta con dos bicicletas adaptadas que confeccionó, que nos va a prestar para inaugurar la plaza ‘Luis Piedrabuena’. Y las estaremos ofreciendo a la población hasta que termine la temporada para que las puedan utilizar”, agregó la funcionaria.

Solidaridad

Cristian Parra comenzó en el 2015 con la idea de las bicicletas adaptadas, realizando varios prototipos, con los cuales hoy ejecuta diversas tareas de adaptación para las personas con discapacidad o movilidad reducida.

El vecino hizo hincapié en cómo surgió la idea de este proyecto. “Tengo familiares con discapacidad, y lo primero que empecé a ver es que, al salir los fines de semana, nosotros podíamos disfrutar del parque andando en bicicleta y ellos no, así empecé a hacer las primeras, como un prototipo para que ellos también puedan disfrutar”.

“Algunos conocidos me empujaron y me propusieron plasmar el proyecto, y sacamos varios formatos a partir del reciclado para donar muletas, trípodes, bastones. También trabajamos mucho con PVC reciclado. Lo quisimos plasmar en otra ciudad y nos contactaron desde la Dirección de Discapacidad de Rawson, razón por la cual me siento muy contento, porque vieron para dónde queremos ir. Todo sea por ellos”, concluyó.