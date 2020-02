El intendente Maderna puso en funciones Iris Bejar

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Fue designada como la nueva coordinadora de los Clubes de Abuelos de Trelew. En un reunión llevada a cabo en su despacho, el intendente municipal presentó a Bejar, que tiene una amplia trayectoria en la función pública y en el trabajo con adultos mayores.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, junto a funcionarios de gobierno municipal, presentó como nueva coordinadora de Clubes de Abuelos, a Iris Bejar. La nueva funcionaria municipal tiene una amplia trayectoria en la función pública y en el trabajo con adultos mayores.

Con esta designación se continúa en la línea planteada por Maderna de convocar a profesionales y a personas con trayectoria y reconocimiento social para ejecutar labores en áreas específicas y de especial sensibilidad. César Ayala en la Dirección de Terminal y Aeropuerto, y Evaristo Melo, en Defensa Civil y Seguridad, son los últimos nombramientos que ratifican esta línea de acción.

“Le agradezco a la compañera Bejar haberse sumado. La conozco hace muchos años y es una persona con vocación y compromiso. Iris es una mujer que tiene mucho cariño además para aportar a los Clubes de Abuelos y con todos y cada uno de los adultos mayores. Estamos, además, poniendo en valor a personas con trayectoria, representativas de la ciudad. Y seguramente los abuelos van a estar gratamente sorprendidos por esta nueva incorporación”, remarcó el jefe comunal.

Por su parte, Bejar agradeció la convocatoria y señaló que “trabajará con esfuerzo y compromiso ya que ocuparse de los adultos mayores es lo que más me gusta y por los que me he sacrificado siempre”.

En la reunión también estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Héctor Castillo; el titular de Políticas Sociales, Pablo Almonacid; y el director de Adultos Mayores, Mauricio Rodríguez.