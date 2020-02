Duro cuestionamiento de la Asociación de Magistrados al Gobierno

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Este jueves hubo una reunión entre todos los estamentos del Poder Judicial. La Presidenta de la Asociación de Magistrados adelantó que este viernes fueron convocados a una reunión con el Gobernador. Dio detalles de las medidas que evalúan y cuestionó que porqué “algunos estamentos cobran al principio del mes –y- porque si hay un congelamiento de nombramientos siguen ingresando gente al Estado”. “Está en juego no solo la vigencia de los Derechos sino la calidad de vida”, advirtió.

La Presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut, Carina Estefanía, participó este jueves de una reunión de todos los estamentos del Poder Judicial. Estuvieron presentes representes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), del Procurador General, el Defensor General y el gremio SITRAJUCH.

Al término de la reunión, Estefanía manifestó que en la reunión se planteó que este 2020 “arrancamos el año con una crisis económica y financiera agravada –recordando qué- desde que el Gobierno empezó con el Pago Escalonado, esta es la primera vez que supera los 30 días del mes en curso”.

“La situación de preocupación y malestar es cada vez mayor. Desde SITRAJUCH han comenzado con medidas de fuerza ni bien terminó la feria y los magistrados y funcionarios asumimos la tarea de prestar el servicio mínimo de Justicia con guardias”, explicó sobre la realidad que atraviesa el poder Judicial.

Lamentó que “estamos con un Poder Judicial menoscabado y debilitado, se necesitan soluciones lo más rápido posible, para poder atravesar un año que sea de mayor tranquilidad que 2019”.

Expresó que a la reunión de este jueves “trajimos propuestas al STJ que van a ser sometidas a una asamblea de la Asociación de Magistrados”.

Señaló que “hemos realizado peticiones, algunas se van a tratar mañana. Podría haber una suspensión de servicios en la medida que continúen las medidas de fuerza”.

Reveló que plantearon, como propuesta en la reunión, “un ejemplo de crisis en Chaco en el ‘95 que significaría utilizar fondos propios del Poder Judicial para pagar los salarios de todos los estamentos. Esta propuesta va a estar siendo sometida a la asamblea”.

“Si es aprobada vamos a buscar la forma de llevarla a los poderes Legislativo y Ejecutivo”, explicó, remarcando que “debe ser una propuesta trabajada, porque sería un préstamo que se le haría al Ejecutivo y debe ser devuelto porque son fondos predeterminados y asignados por Ley”.

En este sentido aclaró que se trataría de “fondos afectados pero sería una excepción que se establece por Ley sino se incurre en una malversación de fondos públicos –y por ello- acerqué la Ley que rige en Chaco, donde se paga con fondos propios y se hace una devolución el último día hábil del mes”.

Si bien expresó que allí “nunca se ha incumplido –existen- otros mecanismos para garantizar la devolución” de dichos fondos por parte del Ejecutivo.

Subrayó que esto se va a evaluar y si no prospera “tendremos que trabajar y apuntar a que la Legislatura sancione la autarquía del Poder Judicial para que las crisis de la Provincia afecten a un poder que no es el que toma las decisiones que llevan a esta situación”.

Estefanía remarcó que “se va a analizar otras propuestas de los magistrados como medidas de fuerza, reducción de horas laborales, reducción de audiencias, y la posibilidad de iniciar acciones judiciales para lo cual incluso- ya hemos pedido un predictamen a un estudio jurídico”.

Además se refirió a la propuesta de auditar las cuentas de la Provincia “y designar un veedor judicial de las cuentas públicas para tener información certera de la real situación económica y financiera de la Provincia”.

La presidente de la Asociación de Magistrado confirmó que “hemos sido convocados por el Gobernador a una reunión para este viernes y estaremos todos los estamentos: el STJ, el Procurador General, el Defensor General, Empleados y Magistrados y Funcionarios”.

“Es una convocatoria en la que escucharemos las explicaciones y el plan del Gobierno para salir de la crisis”, remarcó Estefanía que aclaró que “no vamos con optimismo, si expectativas, porque si el Gobernador nos convoca es porque tiene cosas importantes para decir y para que tengamos en cuenta a la hora de tomar decisiones en la asamblea de la tarde”.

Finalizó advirtiendo que “ya no se pude continuar viviendo como el año pasado. Está en juego no solo la vigencia de los Derechos de la gente, cuando se pone en crisis el funcionamiento del Poder Judicial, sino también la calidad de vida cuando no funcionan los hospitales, no hay clases y los servicios que debe prestar el Estado no funcionan”.

En este aspecto también cuestionó que el Gobernador “debe explicarnos porque algunos estamentos del Estado si perciben los salarios la principio del mes como los empleados de SEROS y la Policía, entre otros; y porqué en el congelamiento de nombramiento siguen ingresando gente al Estado y aumentado el gasto público”.

Denunció que se hace “de una manera exorbitada” y que “se nombran cargos que no se explican ni siquiera cuales son las funciones que van a cumplir, sino que se presentan como una devolución de favores para políticos que han agotado una función y deben seguir percibiendo salarios del Estado sin ninguna justificación”, concluyó.