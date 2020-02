Documentos comprometen la situación de la ex gerenta y actual secretaria de Gobierno municipal por cobros en la Terminal de Omnibus

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Mientras desde el Ejecutivo municipal se avanza con la investigación interna para esclarecer lo sucedido en la Terminal de Omnibus con respecto al cobro de canon y otros servicios a las empresas de colectivo que operan en ese edificio, trascendió que ya se habría reunido cierta documentación que acreditaría al menos irregularidades en el manejo de distintos fondos que comprometerían a Andrea Rowlands quien se desempeñó en la gerencia de dicha Terminal en la gestión anterior de Ongarato y que actualmente ocupa el cargo de secretaria de Gobierno municipal.

El secretario de Gestión y Finanzas del municipio, Cdor. Matias Taccetta en dialogo con FM Sol 94.7 y el programa Notas de Radio afirmó ayer que las irregularidades en el manejo de dinero detectadas en la Terminal de Ómnibus “se descubrieron a partir de un control que se hace. Estábamos por contratar un transporte y queríamos ver qué empresas debía impuestos o algún alquiler al Municipio. Surgió una diferencia de facturación, faltaban facturas. Se hace la consulta pertinente y quien está a cargo hoy de la Terminal, Gabriel Gaitán, nos trae un informe diciendo que había cosas que no estaban claras” detalló. “En este sentido -continuó- se actuó rápidamente y se lo puso en conocimiento al Intendente Ongarato de la situación. Me pidió que trabaje sobre ese informe y que controle lo que estaba pasando. Consultamos a las empresas de transporte y nos dijeron que no debían el alquiler, y ahí surgió el control con las demás empresas”.

FACTURACION Y COBRO

POR CAJA O BANCOS

Sobre el procedimiento de cobro a las empresas dentro de la Terminal de Ómnibus, Taccetta explicó que “las agencias y los locales tienen un contrato de alquiler que dura tres años y está estipulado en módulos. La facturación es mensual y tienen treinta días para pagar. En el caso de las empresas de transporte pagan el derecho de desinfección de los colectivos y el uso de la plataforma. Esto se tenía que facturar con el sistema informático que habíamos implementado en Junio del 2016 y se tenía que cobrar en las cajas municipales habilitadas que tenemos en la Secretaría de Hacienda o en cualquier otro punto de cobro como por ejemplo los Bancos con los que tenemos convenio”.

“ACTUAMOS EN BASE A LA INFORMACIÓN QUE NOS PASAN”

Mas adelante el secretario de Gestión y Finanzas municipal dijo que “en algunos casos las empresas de transporte hacían transferencia a la cuenta bancaria que es exclusivamente de la Terminal de Omnibus en el Banco Chubut”, indicó, admitiendo que “tanto la Secretaría de Hacienda como Gobierno teníamos que controlar. Y en este sentido quiero defender el trabajo que hacen los empleados de la secretaría. El control y la conciliación bancaria que se hace mes a mes, es en base a la información que nos dan desde la Terminal. Nosotros como Secretaría de Hacienda no estamos controlando continuamente si se factura lo que está firmado por convenios con cada una de las empresas y tampoco intimamos el pago de las empresas. Por eso tenemos la gerencia de la Terminal, dependiente de la Secretaría de Gobierno y nosotros actuamos en base a la información que nos pasan” explicó.

“NINGUN FUNCIONARIO ESTA HABILITADO PARA RECIBIR PAGOS”

En otro orden dejó en claro Taccetta que los únicos habilitados para recibir dinero en efectivo dentro de la Municipalidad, “son los cajeros y se les paga un plus por la función que cumplen. Y la responsabilidad de todas las cajas pasa por la Tesorería Municipal”.

Dijo que ningún funcionario municipal “puede recibir pagos por los servicios que presta el Municipio o uso de espacios, ni dinero en efectivo ni cheques. No estamos habilitados para eso” subrayó, señalando que “pagos con dinero en efectivo solamente recibimos en las cajas habilitadas de Hacienda y en la Secretaría de Deportes”, precisó.

Sobre la tarea que se está llevando a cabo a partir de las irregularidades detectadas en la Terminal de Ómnibus, Taccetta señaló que “aún estoy con el trabajo de auditoría. Estoy haciendo un control de los contratos firmados por las agencias y el Municipio desde el año 2016. Estoy controlando eso con la facturación primero. Después la facturación con el cobro o no. Y una vez que tenga determinado el saldo a pagar, desde el Municipio se cursará una nota a cada una de las empresas o agencias para que nos expliquen cual es el estado de cuenta según ellos y si tienen algún comprobante que avale los pagos que supuestamente no están contemplados en el Municipio. Puede ser que hayan transferido fondos a las cuentas muni-

cipales y no estén conciliados. O puede ser que no hayan pagado. Hasta no determinar cuál es el monto final, no podemos decir que hay un faltante de dinero. Son 16 locales que están en alquiler en la Terminal, hay que hacer un cruce de datos, lleva un tiempo. Estoy trabajando punto por punto para tener el informe que me pidió el Intendente en un plazo de 48 horas” terminó diciendo, indicó El Chubut.