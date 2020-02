Difunden medidas de precaución ante las lluvias persistentes

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Se espera que a partir de la noche del miércoles y madrugada del jueves inicie la lluvia, que caería durante la madrugada aunque no de manera abundante.

Ya para el jueves a la tarde-noche estiman que volverá a caer lluvia en la ciudad, otra vez de manera aislada. Mientras, anticipan que durante el viernes y sábado se registrarán las lluvias persistentes por las que habrá que tomar medidas de precaución para evitar posibles inundaciones.

Desde Municipalidad recomiendan mantener limpios patios y veredas, no estacionar los vehículos de manera que obstruyan la circulación o evacuamiento del agua y no sacar la basura mientras persista el alerta.

En ese sentido, también se dieron a conocer las recomendaciones para no obstruir los pluviales y sumideros ante las lluvias, que son no arrojar residuos domiciliarios en esos sectores, mucho menos arrojar residuos voluminosos ya que todo elemento arrojado allí provoca la obstrucción del pluvial no permitiendo la evacuación del agua y provocando así una inundación.