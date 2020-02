Crimen de Villa Gesell: El 11vo. sospechoso aparece en una nueva foto junto a los rugbiers

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La imagen en la que aparece el joven con buzo azul, de pie y con el pulgar de su mano derecha hacia arriba, fue tomada en la casa que alquilaban los acusados media hora después de que se iniciara el ataque contra Fernando.

El abogado Fernando Burlando, quien representa a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell hace un mes, insistió con que debe investigarse la existencia de un 11vo. sospechoso que aparece fotografiado con varios de los rugbiers acusados del crimen y consideró que hay «funcionarios que deberían trabajar en la investigación» aunque «no lo hacen como corresponde».

En las últimas horas tomó estado público una fotografía incorporada al expediente en la que se ve a un joven que no está aún identificado en la causa junto a los rugbiers Máximo Thomsen, Luciano y Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Juan Pedro Guarino, los cinco primeros actualmente detenidos y el último liberado la semana pasada aunque aún vinculado a la causa.

Fuentes vinculadas al particular damnificado aseguraron que esa imagen, en la que se ve a un joven con buzo azul, de pie y con el pulgar de su mano derecha hacia arriba junto a los rugbiers, fue tomada en la casa que alquilaba el grupo de acusados en Villa Gesell a las 5.11, del 18 de enero último, es decir media hora después de que se iniciara el ataque contra Fernando.

Según esos voceros, en esa foto Cinalli y Thomsen ya se habían cambiado la ropa y llevan puesta las remeras con las que fueron filmados en el local de comidas rápidas al que fueron tras el crimen, y para ese momento ya habían enviado al grupo de Whatsapp el audio que dice «caducó», en alusión a Fernando.

Por tal motivo, Burlando insiste en que la Justicia investigue a ese joven, a quien él asegura tener identificado.

«Ustedes merecen información, pero buena información, integrantes del estudio jurídico Burlando están hablando hace días de la existencia de sospechoso número once, sospechoso que realmente existe», expresó Burlando mediante un video que subió a su cuenta de la red social Instagram.

Y agrega: «Funcionarios que deberían ocuparse, preocuparse y trabajar en la investigación de Fernando no lo hacen como corresponde, no voy a entrar en ningún tipo de litigio personal con ninguno de ellos, pero el día de ayer nuevamente se ocuparon de negar la existencia de este sospechoso número once, y lo negaron al doctor (Fabián) Améndola», quien trabaja con él en el caso.

Burlando dijo que no sólo confirma «la existencia de ese integrante número once» sino que adelantó que «en las próximas» dará a conocer por ese mismo medio «cosas tremendamente fuertes, que evidentemente ni la fiscalía percibió ni los encargados de la investigación lo hicieron».

Y concluye: «Lamento ponerme en esta situación, lo único que pido es que trabajen, evidentemente es su única obligación. Por la memoria de Fernando».