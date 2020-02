CR7 hace historia en la Juventus al marcar en 10 partidos consecutivos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Cristiano Ronaldo se ha convertido en el primer jugador de la historia de la Juventus que anota en diez partidos consecutivos de la Serie A de Italia, después de que este sábado marcara un gol en el Estadio Marc’Antonio Bentegodi en Verona, Italia.

Su tanto a los 65 minutos no le sirvió de mucho a los blanquinegros, que perdieron por 2-1 ante el Hellas Verona.

Cristiano Ronaldo reaches 20 league goals for the 11th season in a row! 👏👏👏#UCL | @juventusfc pic.twitter.com/hhkgJg1YrI

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 8, 2020