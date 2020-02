Concejal de Trelew reveló haber atravesado por dos abortos y pidió por la legalización

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Ojalá logremos que el aborto se convierta en una opción para los cuerpos gestantes, que en Argentina el aborto legal sea una política de salud pública con presupuesto y asignación de recursos a la altura de las circunstancias. Ojalá. Depende de todes nosotres. Ya se habla del 19F en Argentina”.

El párrafo lo escribió la concejal de Trelew Mariela Flores Torres en su cuenta de Facebook, en un posteo que el 8 de febrero tituló “El aborto que viví”. La edil del Partido Municipal por Trelew reveló haber atravesado dos abortos y a partir de esa experiencia, reclamó por la legalización en el país.

“Creannos, ningún cuerpo gestante desea atravesar un aborto”, escribió. “Es una situación delicada y difícil, debe ser una opción legal en la Argentina. Y debe estar acompañada de equipos interdisciplinarios que puedan asistir en todo momento esta decisión. Y debe estar acompañada también de un fuerte presupuesto y asignación de recursos económicos, humanos, técnicos y tecnológicos”.

“Ojalá tengamos la madurez humana, política y jurídica para poder convertir a la interrupción legal del embarazo (ILE) en una política de salud pública en nuestro país”.

Historia de vida

“En la vida atravesé dos abortos”, escribió. “Uno fue en condiciones tremendas, sinceramente creí que iba a morir esa vez. Fue hace mucho tiempo ya, y cada vez que lo recuerdo me tiembla el alma, se me detiene la respiración y me llora todo el cuerpo”.

“La clandestinidad mata. Y, también, a las sobrevivientes nos deja secuelas. Aún me es difícil hablar de eso. El Estado argentino, la sociedad de nuestro país y la falta de políticas públicas al respecto, hacen muy duro atravesar esa situación”.

La otra experiencia le ocurrió en México en 2019. “Es la primera vez que hablo de esto públicamente. Un embarazo deseado de 6 semanas de gestación. Repentinamente tuve una pérdida. Mis amigas (tan valiosas siempre) me llevaron de urgencia a una clínica en Ciudad Autónoma de México y allí les profesionales me diagnosticaron aborto espontáneo en proceso”.

La edil debía regresar al país de inmediato. “La decisión médica fue precipitar el aborto. Ayudar a que se finalice de forma total, cuidando que no quedara nada en el útero de modo de no favorecer ninguna infección. Temían que durante el viaje en avión (largo viaje si lo fue) tuviera alguna complicación y buscando prever y evitar todo ello, me asistieron para, como dije, precipitar el aborto”.

En Ciudad Autónoma de México el aborto es legal. “Aunque mi situación no fue el caso, pues no decidí abortar, aún así me dio mucha tranquilidad saber que estaba en un lugar donde hay protocolos y políticas de salud orientadas a cuidar a las mujeres que llegan en situación de aborto al hospital”.

“México es hostil en muchos sentidos hacia las mujeres –dice el posteo-, sin dudas es paradojal, para cualquiera que lea esto, creer que México, uno de los países con mayores índices de femicidios del mundo, sea también uno de los países con mayores políticas públicas y asignación de recursos orientados (al menos en materia de salud y transporte) a la lucha por la eliminación de las violencias hacia las mujeres en esos “terrenos””.

Escenario

“Algo que en Argentina, con índices de femicidios y transfemicidios, también muy elevados, todavía no sucedió: ni en el terreno de políticas públicas de salud hacia las mujeres (como por ejemplo la ILE), ni en el terreno de transporte o corredores de circulación seguros para las mujeres y las disidencias. No. Aún no pasó nada de eso en Argentina. Ojalá estemos a la altura de que pase”.

Según Flores Torres, “recordar que no fue en mí país donde me sentí segura, sino en el país de los mayores niveles de femicidios del mundo, es todo un dato”.

“Insistimos con esto porque, créannos, ningún cuerpo gestante desea atravesar esa situación. Hagamos un poco menos difícil ese tránsito”.

Deseo

“Ojalá 2020 sea el año del Aborto Legal Seguro y Gratuito en Argentina”. La edil destacó en su posteo en la red social el trabajo humano, político, profesional y ético de la Red de Aborto Legal en Trelew. “Gracias por estar siempre para las cuerpas gestantes. Gracias por tan imprescindible laburo. ¡Que sea ley! Ninguna muerta más por abortos clandestinos. Ninguna secuela más para las sobrevivientes”, escribió.

La concejal de Por Trelew explicó en Facebook que su texto buscó “exponer que las mujeres que podemos contar algo, es porque de algún modo sobrevivimos a la clandestinidad. Y el segundo sentido, está vinculado a sostener hasta el amor infinito que hablar de aborto legal es hablar de vida”Ojalá logremos que el aborto se convierta en una opción para los cuerpos gestantes. Ojalá logremos que en Argentina el aborto legal sea una política de salud pública con presupuesto y asignación de recursos a la altura de las circunstancias. Ojalá. Depende de todes nosotres. Ya se habla del 19F en Argentina”.

