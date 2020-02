Cimadevilla se cuelga de Leunda

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ex senador y ex secretario de la unidad AMIA Mario Cimadevilla estuvo hoy en Casa Rosada, en donde saludó al joven abogado comodorense Julián Leunda, vicejefe de asesores del presidente Alberto Fernández.

«Fui a visitar a Julián, y entró Wado de Pedro a saludar, pero nada más. No me reuní con Wado de Pedro, ni hablamos ningún tema institucional» dijo el ex senador radical.

«A Wado lo conozco cuando compartimos el Consejo de la Magistratura» recordó.