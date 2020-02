Científico del CONICET en contra de la matanza indiscriminada de carnívoros

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Referenciando la noticia que informaba que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia gestionó la entrega de 3.300.000 pesos a las sociedades rurales del Chubut en el marco de la ley XVII-Nº 52 destinada al pago de pieles de predadores como zorro y puma el investigador independiente del Instituto Para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET), Ricardo Baldi, realizó un descargo en contra de este tipo de “control” de carnívoros.

A través de su cuenta de Twitter, Baldi trató de desmontar uno a uno esta metodología de control de la depredación: “en Chubut se siguen matando especies de carnívoros nativos indiscriminadamente bajo el supuesto control de la depredación sobre el ganado. ¿Cuál es la incidencia de la depredación en relación a otras causas de mortalidad de ganado? ¿Cuántos individuos de cada especie de carnívoro se cazan legalmente cada año? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles son los resultados de estas medidas? ¿Disminuye la mortalidad de ganado por depredación? ¿Se están evaluado otras medidas de control?», comenzó preguntándose.

Luego Baldi amplió su defensa de los animales carnívoros: “existen medidas de control no letal de depredadores que buscan no sólo conservar la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas nativos, sino que a su vez sean efectivas para proteger al ganado. En diversos sitios de la Patagonia se están implementando y monitoreando con asistencia de organismos oficiales (CONICET, INTA, algunas agencias provinciales, etc) y organizaciones no gubernamentales. También en Chubut. Y en diferentes países de Latinoamérica y del mundo”.

Para finalizar Baldi sentenció: “es hora de poner atención a posibles alternativas que beneficien a la biodiversidad y a las actividades humanas. Sería positivo que al menos parte de la tasa para control de depredadores, que pagan los propios productores, se utilice para ensayar medidas de control no letal”.