Cavaco manifestó que se encuentran trabajando en el control del avance de la tucura

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, señaló que se está trabajo en el control del avance y remarcó que hubo casos donde “no hubo alerta temprana”. Se refirió a la emergencia declarada por SENASA y anticipó que se trabajará en ayuda para los productores afectados por la plaga, aunque aclaró que se evaluarán los casos “para que no haya vivos”.

El Ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, manifestó este viernes a Radio 3 que se encuentran trabajando en el control del avance de la tucura, ya que remarcó que cuando se forman las mangas es lo único que se pude hacer.

“·Este es un tema que viene de hace muchísimos años. Es una plaga que cuando están las condiciones adecuadas brota y si los productores no alertan tempranamente y no se actúa frente a estos focos, crecen”, explicó Cavaco.

“Una vez que crecen ya no se pueden prevenir sino que hay que trabajar en el control, que es lo que se está haciendo –remarcó- empezamos a tener brotes en agosto. Hubo algunas alertas tempranas y se pudo actuar y terminar con el problema, y otras donde no se pudo actuar porque algunos productores no permitieron fumigar y hubo otros casos donde no hubo alertas tempranas”, explicó.

“La tucura tuvo brotes donde no había población y se produjeron las llamas mangas. Ya en ese estadío lo único que nos queda hacer es control para que no siga avanzando”, reiteró el funcionario.

Además explicó que “el año pasado y este se tuvo la particularidad que hubo brotes en diferentes meses. Hubo algunas que nacieron agosto, otras en octubre y otras en noviembre. Esta especie pone huevos y se muere –y– ahí empiezan los protocolos de trabajo y control para el año siguiente”, detalló.

Subrayó que se debe ubicar el lugar donde se presume que “pusieron los huevos –porque- si se dan las condiciones va a brotar nuevamente”. Precisó que esta es una tarea dificultosa ya que “cuando el insecto muere, el huevo puede estar 20 – 25 años bajo tierra hasta que las condiciones climáticas se den y puedan brotar”.

“Por eso hacemos las marcaciones donde posiblemente han quedado –y- lo que tenemos que hacer es estar preparados y alertas para no se propague, este es el desafío para este año”, enfatizó.

Reiteró que “el trabajo que estamos realizando es de detección donde han muerto, marcar y accionar en agosto o septiembre para que no suceda esto o en la magnitud en que ocurrió”.

También se refirió a la emergencia declarada por SENASA este jueves y la calificó como positiva ya que el organismo “tiene un protocolo para actuar en conjunto”. Expresó que de Nación, “con este protocolo, sería importante poder contar con fumigadoras que se usan en el norte, a través de aviones hidrantes”.

Además explicó que “hay un gran sector de campos abandonados en Chubut y Río Negro que facilita que se propague esta plaga al no haber gente para dar la alerta temprana”.

El ministro Cavaco subrayó que “la zona de Cushamen es la más afectada –pero- todos los años entre Gobernador Costa y Tecka vemos mangas de tucuras pero se controla más porque hay mayor población y reacción temprana, lo que hace que sea más sencillo el control. Pero en la meseta es más complicado”, reconoció.

Finalmente, el funcionario informó que “veremos cómo acompañamos a aquellos productores que han sido afectados realmente por la tucura”, advirtiendo que “puede pasar que haya vivos y cualquier cosa que pase digan ‘pasó la tucura’, entonces tenemos que tener mucho cuidado”.

“Tenemos recursos finitos en el Estado y tenemos que hacer los relevamientos adecuados para tener en claro quien ha sido afectado”, sentenció.

“Este año contamos con fondos provinciales, hicimos malabares para esta cuestión. Hemos comprado los remedios, equipamiento (mochilas, guantes, barbijos), pusimos en funcionamiento una fumigadora”, concluyó.