Cáceres: «Las peleas internas de Arcioni y Maderna comprometen el futuro de Trelew»

El concejal de Juntos por el Cambio, Rubén Cáceres, no ve que el gobierno de Mariano Arcioni y la gestión de Adrián Maderna, con fuertes diferencias internas, estén desplegando acciones conjuntas para revertir la crisis que atraviesa Trelew, y alertó que «comprometen seriamente el futuro de la ciudad».

«Trelew es, de todas las ciudades de la provincia, sin dudas la que más sufrirá el impacto de la crisis, tanto de las finanzas del Estado Provincial, como la crisis política que implosionó dentro de la alianza gobernante a poco de asumir, que impide avanzar en un plan para comenzar a revertir la situación», dijo Cáceres sobre las diferencias internas que atraviesa la coalición de gobierno.

Este fin de semana, Maderna en la Rural le pidió a Arcioni que no relegue a Trelew por una diferencia política. Cáceres, desde la oposición, planteó que «sin duda alguna que la responsabilidad de la situación es compartida, las peleas internas entre provincia y municipio que pertenecen al mismo espacio y coalición; comprometen seriamente el futuro inmediato de la ciudad, no hay un trabajo conjunto y serio para planificar una salida de la crisis».

Efectos de la crisis

El radical Cáceres no dudó que los incumplimientos de provincia resienten la actividad económica en Trelew más que en cualquier otra localidad. «Es incuestionable que gran parte de la economía de nuestra ciudad depende en buena medida del cumplimiento de las obligaciones de la provincia. El notorio atraso en el pago de los sueldos está afectando no solo a las familias de los empleados públicos, sino también a todo el sector comercial, muchos de ellos han sido perjudicados por la deuda que mantiene Provincia, que aún no ha sido saldada a pesar de las reiteradas promesas y la existencia de una ley de emisión de bonos para tal fin».

Por último, Cáceres planteó que «el gobierno municipal no es ajeno a la situación por la que atraviesa la ciudad. Vemos por ejemplo que Rawson y Gaiman de a poco, a pesar de la coyuntura adversa, van ordenando sus cuentas y generando alternativas para mejorar sus indicadores», indicó El Chubut.