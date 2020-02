Biss entregó proyecto de la planta potabilizadora e INIDEP en Puerto Rawson

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Apuntado a generar previsibilidad en el manejo de los recursos naturales, pensado en un mejor aprovechamiento del río, el intendente de Rawson, Damián Biss, entregó este jueves al diputado nacional, Gustavo Menna, el proyecto de ampliación de la planta potabilizadora de agua para la ciudad, presentado por la Cooperativa Eléctrica en 2017.

El legislador le anticipó además al mandatario local que la semana próxima, previo acuerdo con otros parlamentarios de la Cámara baja, presentará un proyecto de ley para crear en el puerto una delegación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

Durante el encuentro realizado en el despacho de Intendencia, donde participaron diputados provinciales, funcionarios municipales, y concejales-, Biss solicitó a Menna, ante un requerimiento del sector pesquero, gestionar la llegada de una base del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y de la Aduana.

Biss y Menna ya habían mantenido reuniones para avanzar en temas de trascendencia local. El diálogo permanente entre ambos posibilitó que distintos tópicos se formalicen en los ámbitos adecuados. Incluso con carácter de interés parlamentario.

La planta

Ante el diputado nacional, el intendente planteó “como un objetivo primordial” concretar el proyecto de ampliación de la planta potabilizadora. “Entregamos la carpeta que presentó la Cooperativa Eléctrica en 2017, y se están haciendo gestiones al respecto. La idea es que pueda ser discutido para analizar la posibilidad de sumarlo al próximo presupuesto nacional, que se empezará a debatir en marzo”, señaló Biss.

Con relación al proyecto, dijo Menna, “si bien no hay presupuesto aprobado, porque se recondujo el de 2019, el presidente Alberto Fernández dijo que lo enviará en marzo, por lo que solicitaremos a los intendentes información para interiorizarnos si estas obras están incluidas en el presupuesto, caso contrario, podremos pedir la inclusión”.

INIDEP

El mandatario municipal sumó al requerimiento anterior “la posibilidad de presentar un proyecto de ley para generar una modificación a la estructura del INIDEP para solicitar se emplace una sede en nuestra ciudad”.

La demanda está basada en que, según datos técnicos emanados del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el aporte de la actividad pesquera aporta al PBI argentino, con exportaciones, más de u$s2.100 millones en 2019. Y emplea a más de 23 mil personas en forma directa.

Además, en 2018 la principal exportadora fue Chubut con u$s 845 millones; seguida de Buenos Aires con u$s 726,5 millones; Santa Cruz con u$s 445,8; Tierra del Fuego con u$s 100,5 millones y Río Negro con u$s 0,63 millones. A esto, se complementa que los puertos de Rawson y Puerto Madryn, junto al de Comodoro Rivadavia, se desembarcaron el 71% del total nacional.

Sin embargo, -apuntó Biss desde la lectura de los datos técnicos oficiales-, “este notorio desempeño no fue acompañado de políticas públicas nacionales que reconozcan y acompañen el crecimiento de la actividad en la región patagónica; en especial en materia de infraestructura y consolidación de un eje de investigación y desarrollo, a excepción de las inversiones llevadas a cabo por el entonces Ministerio de Transporte entre 2016 y 2019”.

En este sentido, “Rawson cuenta con todos los atributos institucionales y logísticos de una capital de provincia, y además lo es de la provincia que resulta ser la principal exportadora de productos pesqueros, que asimismo representa más del 70% de los desembarques de la especie que significa más del 70% de las exportaciones: el langostino”. Y atento a que “durante 2019 el puerto local fue el que más desembarques de langostino totalizó con las ya mencionadas 72.531 toneladas”, es preciso una base operativa del INIDEP en la zona.

Buena exportación

Con datos frescos, el legislador nacional rescató que “la pesca creció a tal punto que trasladó su eje hacia la Patagonia”, de todos modos “no hay un correlato referido a la inversión por parte del Estado Nacional, salvo la inversión nacional en los puertos de Chubut durante el Gobierno anterior”.

Apuntando al INIDEP, Menna expresó que “no cuestionamos que la sede esté en Mar del Plata, sí decimos que tiene que haber un correlato”. Por ello, “ahora que se habla de capitales alternativas, qué mejor que esta materia para dar testimonio de lo que es una sede alternativa, sumarle al organismo una base opcional en la zona”.

Menna recordó que “en 2015, por resolución, se creó delegaciones: Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia, salvo la de Madryn, el resto no se concretó. Y allá por fines de noviembre de 2019 se le quitó, por decisión administrativa, el estatus”.

El proyecto a presentar la semana próxima, que tiene el aval de varios legisladores, propone “modificar la ley del INIDEP, que además de la sede en Mar del Plata con un director, le incorporemos la legalización, es decir, otorgarle el estatus legal a las delegaciones Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia; y crear una sede alternativa, a cargo de un subdirector. Y que ese lugar de emplazamiento sea Rawson, justamente por el rol de la ciudad, y su lugar en el escenario pesquero nacional”.