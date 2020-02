Alfredo Béliz: «Una prórroga de mandato o una intervención al PJ no le sirve a nadie»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El secretario general del Sindicato de Comercio, Alfredo Béliz, mantuvo una reunión con el Presidente del PJ a nivel nacional, José Luis Gioja, en donde manifestó su preocupación por la situación actual del Partido. “Una prórroga de mandato o una intervención al PJ no le sirve a nadie. Gran parte del problema que atraviesa la Provincia hoy es político”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “estamos preocupados porque no se pudo normalizar el Justicialismo en Chubut. Nos reunimos con el presidente del PJ a nivel nacional, José Luis Gioja y él está al tanto de la situación delicada de la Provincia”.

“La gestión de Gobierno necesita un volumen político importante para afianzar la gestión y estas cosas suceden cuando el Partido está cerrado”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “no hay ninguna línea que indique que se está trabajando para normalizar el Partido en Chubut. Pasaron más de 90 días y las cosas siguen igual”.

“Un prórroga de mandato o una intervención no le sirve a nadie. No podemos llegar a marzo con un PJ que tenga una conducción que no es transparente”, indicó.

En este marco, recordó que “gran parte del problema que atraviesa la Provincia es político. Hace un año que no hablo con el Gobernador Arcioni. Me sorprende que no esté marcado el rumbo que hay que llevar. ¿Hasta dónde vamos a aguantar los peronistas?”.

Finalmente, Béliz concluyó que “no se avizora que tengamos un año mejor