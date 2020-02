Alejandro Sanz llegó a la Argentina: conocé cómo será su agenda

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El cantante viene de un show en Paraguay. El año pasado su disco “El álbum” fue el más vendedor de España.

Alejandro Sanz dio un concierto en Paraguay, donde fue ovacionado por el público, en el marco de su tour La gira para presentar El disco, su nuevo álbum. El 22 de febrero llegará a Argentina.

Durante el show en la Secretaría Nacional de Deportes de ese país, el artista español interpretó varios temas de su último trabajo discográfico. El trato, Back in the city, Ese lugar, No tengo nada, y Mi persona favorita, canción que canta junto a Camila Cabello y fue premiada en los Grammy como «mejor canción pop» y «mejor grabación del año».

En medio del concierto, la música se detuvo y se proyectó un video de Greenpeace, para concientizar sobre el cambio climático y sus consecuencias en todo el mundo.

Los clásicos del cantante llegaron sobre el final de la noche. Quisiera ser, Y si fuera ella y Amiga mía, entre otros fueron interpretados en piano por el músico. Para cerrar las dos horas de concierto la canción elegida fue Corazón partío.

«Inventaré una entrada para veros siempre. Gracias #Paraguay», escribió en sus redes después de la actuación.

Antes de pisar suelo argentino, el artista estará el 19 de febrero en Montevideo. El 22 será el turno de la Argentina. Se presentará en el Hipódromo de Palermo. Apenas se dio a conocer la noticia, las entradas de la preventa se agotaron en tiempo récord.

El despliegue del show será impactante: mil metros cuadrados de pantalla LED, contenido audiovisual HD y una importante performance interpretada por la banda de Sanz, compuesta por seis mujeres y seis hombres de diferentes orígenes. Después de Argentina, la gira continuará por Chile, Ecuador y Colombia.

Con más de 30 años en la industria musical, Sanz demuestra que no pasa de moda. Según publicó La Vanguardia, El disco fue el álbum con mayor cantidad de ventas en España en 2019.

Durante el último tiempo el artista estuvo muy cerca de Martina «Tini» Stoessel. La cantante de Fresa desembarcó en La voz de España, el reality que busca al mejor cantante de ese país. La argentina, junto a Carlos Rivera, está encargada de ayudar y aconsejar a Alejandro y Laura Pausini en sus decisiones para buscar a la mejor voz entre todos los candidatos que se presentan en el programa.

«Qué alegría y emoción estar compartiendo a tu lado La Voz España… Te admiro tanto desde que soy tan chica que por momentos casi ni llego a creerlo, es un honor y un aprendizaje tan grande», escribió Tini, señaló Clarín.