Vetaron de por vida a los rugbiers que se agarraron a trompadas en el Seven de Playas Doradas

Luego de que dos equipos de rugby integrados por jugadores de Puerto Madryn, Gaiman y Trelew se agarraran a las piñas en la final de un torneo de rugby en Playas Doradas, el Secretario de Deportes de la Municipalidad de Sierra Grande, Rodrigo Verdugo contó en el aire del programa A Tiempo en Verano (Cadena Tiempo), que “los equipos fueron descalificados y nunca más se los va a invitar”.

La pelea en Playas Doradas, que terminó en el medio de público donde había niños y mujeres, en un deporte noble como lo es el rugby, no escapan a los hechos de violencia que se viven a diario en distintos ámbitos sociales: “Debería haber sido una fiesta, pero hubo un pequeño inconveniente en la final por una jugada antideportiva faltando cinco minutos para que termine el partido. El episodio no duró de más de 3 minutos, luego pidieron disculpas.”, indicó el agente Municipal.

Por la eliminación de los protagonistas de la gresca, la Copa quedó en manos de la escuadra que había finalizado en tercer lugar: “Los equipos que estuvieron involucrados eran Las Chivas (Trelew-Gaiman) y los Lobos (Pto Madryn)”, sentenció Verdugo.

«Incluso Catriel, que entró cuarto, también se lo descalificó porque se involucraron en esa gresca. Deberían intervenir los clubes porque conocen a las personas, los técnicos deberán informar. Nosotros no podemos indentificarlos, no los conocemos. Una lástima porque este torneo tiene una historia y lo hacemos con muchísimo esfuerzo para darle vida a la playa, que terminé así es triste», agregó el profesor Verdugo.

«A mi me parece que lo del tercer tiempo se mezcla en el juego. Ellos declaran que es un deporte de caballero, tiene reglas claras. Entiendo que el tercer tiempo empieza antes de tiempo. No le veo otra explicación. Igual no es para estigmatizar al deporte», cerró funcionario municipal que asumió a fin del año pasado en el recambio del gobierno de la localidad rionegrina.