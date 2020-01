Sierra aseguró que los empleados legislativos continuarán de paro

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

De esta forma describió el titular de la APEL al ministro de Economía chubutense, y aseguró que los empleados legislativos continuarán de paro, por lo que peligra la sesión extraordinaria prevista para el próximo miércoles en la Legislatura.

Luego de que el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena hablara de “extorsión” por parte del sindicato de empleados legislativos, por la medida de fuerza que impide que los diputados provinciales puedan sesionar en la Legislatura, el titular del gremio, Angel Sierra apuntó duramente contra el funcionario y lo trató de “caradura” y “poco serio”.

En el aire de A Tiempo en Verano (Cadena Tiempo), el gremialista explicó: “Es poco serio que una persona como Antonena esté al frente de un ministerio de Economía de una provincia”.

Vale recordar que los empleados de la Legislatura chubutense adoptaron la medida de fuerza desde la semana pasada, que incluye retención de tareas, en reclamo de sueldos adeudados del mes de diciembre de 2019 y enero de 2020. “Ya no existe el escalonamiento, llevan dos meses adentro atrasados. No se extorsiona, se reclama el salario por trabajar» explicó Sierra, que además anunció que “los trabajadores no van a terminar con la medida hasta que cobren sus salarios”.

En base a la sesión extraordinaria pactada para el próximo miércoles, donde los diputados deben tratar el paquete de medidas de ajuste impulsado por el gobernador Mariano Arcioni, el titular de APEL mencionó: “Nosotros no estamos en contra del gobierno ni del paquete de medidas, que a mi entender no es ni más ni menos que pedirle a Nación que tire una soga más”.

“Es una realidad que se la tienen que contar a la gente”. Agregó Sierra- “Esto es consecuencia de las malas decisiones que se tomaron tiempo atrás. Chubut está peor que Santa Cruz, porque no tiene deudas en dólares como sí lo tiene la provincia”.