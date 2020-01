Se presentó oficialmente el Plogging en Madryn

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La actividad deportiva que busca generar conciencia ambiental consiste en recoger basura mientras se trota, se camina o se realiza cualquier actividad física. Será el sábado 18 de enero a las 10 en playa Kaiser

Se presentó esta mañana el Plogging, la actividad actividad deportiva, recreativa y de conciencia ambiental, que tendrá lugar en la ciudad el sábado 18 de enero desde las 10 horas en la playa Kaiser. Puerto Madryn se suma al movimiento mundial que consiste en recolectar residuos mientras se corre, trota o camina. Numerosas instituciones, organizaciones y grupo de corredores ya se inscribieron para ser parte de la iniciativa.

En representación de la Municipalidad de Puerto Madryn, de la conferencia participaron el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González, y el secretario de Ecología y Protección Ambiental, Facundo Ursino, junto a la impulsora de esta idea, la madrynense jugadora de hockey, ex integrante del plantel nacional “Las Leonas”, Julia Gomes Fantasia.

Diego González manifestó: “Estamos convocando a toda la comunidad para que sea parte del Plogging, este movimiento mundial que varias provincias de Argentina han adoptado. Desde Puerto Madryn nos propusimos generar esta actividad que combina el correr o caminar con la recolección de basura que nuestras costas pueden tener. El evento comenzará a las 10 horas del sábado 18 de enero en playa Kaiser, a la altura de la zanja de guardia, desde donde iniciaremos un recorrido de unos 2,5 kilómetros aproximadamente. Creemos que tendremos una gran respuesta de toda la comunidad por tratarse de una actividad que une el deporte, la recreación y sirve para generar conciencia ambiental”, explicó.

Por su parte, el secretario de Ecología y Protección Ambiental, Facundo Ursino, comentó que “nuestra área está directamente vinculada con la idea que nos propuso Julia (Gomes Fantasia). Generar buenos hábitos y conciencia ambiental nos involucra a todos porque es lo que debemos trabajar como sociedad. Por eso, celebro que estos eventos puedan brindarnos más alternativas para cuidar nuestro espacio, nuestro ambiente y que se haga en un lugar como nuestra costa porque si bien es un lugar que en esta época la usan quienes asisten a la playa, también los deportistas la transitan para sus actividades. Desde nuestra Secretaría ya tenemos diseñada la logística para el sábado y estamos convencidos que será una jornada exitosa por la convocatoria que está teniendo”, finalizó.

La impulsora, Julia Gomes Fantasia, está de receso de sus actividades y descansando en la ciudad. La jugadora de hockey que hoy compite en el máximo nivel en España fue quien expresó su idea a las áreas municipales, por lo que rápidamente tuvo aceptación y se generó este movimiento. Al respecto, señaló: “Estoy agradecida tanto a Diego (González) como a Facundo (Ursino) por permitirme ser parte y sumarme a esta movida que ya se practica en varios lugares del mundo y que veo con mucho agrado que también se pueda hacer en mi ciudad. Aunque en los últimos años me tocó vivir más afuera que acá, este es mi lugar, mi casa, y creo que entre todos podemos cuidar este lugar hermoso, que muy pocos pueden disfrutarlo y tenerlo tan cerca como nosotros. Por eso, no dudé en estar acá, ayudar a difundir la idea y, por supuesto, convocar a toda la gente que se sume para dar una mano y seguir cuidando nuestro ambiente, de manera que podamos seguir disfrutándolo cada vez que salimos a caminar o hacer deporte por la costa”, contó la ex integrante de Las Leonas.

Algunas de las instituciones, organizaciones y grupo de corredores que se han sumado hasta el momento a esta iniciativa son Puerto Madryn Rugby Club, Onda Fitness, Alma (Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer), Ente Mixto, Escuela Municipal de Atletismo, La Huella (Equipo de Corredores), Puerto Madryn Tenis Club, Grupo Entrenamiento Alternativa y Club de Kite.

El nacimiento del plogging

El movimiento denominado Plogging consiste en recolectar residuos al momento de realizar la actividad. Se trata de salir a correr, trotar o caminar, levantando los desechos que encuentran al paso en la vía pública.

El Plogging nació a partir de la inquietud del sueco Erik Ashtrom, corredor y ambientalista que buscó una solución al problema con el que se encontraba cada vez que salía a correr: una gran cantidad de residuos ya sea en la calle o en la naturaleza. Creó esta actividad a la que le dio un nombre que resulta de unir la palabra sueca plocka upp, que significa levantar, con el término anglosajón jogging.

En poco tiempo, el Plogging se expandió al resto del mundo. Atravesó con rapidez los límites del territorio escandinavo hasta que hace dos años desembarcó en Argentina. Hoy, en el suelo nacional, el apego por la práctica ya es mayúsculo. Hubo experiencias en 18 provincias, entre ellas, Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Chaco, Neuquén, Corrientes, La Rioja, Córdoba, Tucumán. El último encuentro fue en la localidad de Villa Regina de la provincia de Río Negro.