Se extiende la búsqueda de Victorio Joursin al norte y al sur de las costas de Comodoro Rivadavia

Ayer a la mañana la estación aérea de Prefectura buscó a Victorio Joursin por aire con la ayuda del helicóptero de esa fuerza. La búsqueda se extendió al norte y al sur de las costas de Comodoro Rivadavia, mientras que también se llevó a cabo un rastrillaje marítimo por parte de buzos y rescatistas. A 14 días de la búsqueda no hay novedades y los investigadores ya no saben en dónde buscar luego de que se haya descartado la pista de la escombrera municipal en donde se excavó en el lugar que marcaron los perros de la Policía Federal y no se halló nada.

Ayer a la mañana, la estación aérea de la Prefectura Naval buscó a Victorio Joursin en el mar, pero no había novedades al cierre de esta edición. El sobrevuelo que realizó el helicóptero de la fuerza y el rastrillaje marítimo en el sur y norte de Comodoro fue dispuesto por la funcionaria de Fiscalía, Florencia Do Carmo, que lleva adelante la investigación por la desaparición de Victorio Joursin (75) con las directivas de la fiscal de Delitos Complejos, Camila Banfi.

De Joursin no se sabe nada desde el 16 de enero. Los últimos en verlo hace dos jueves, a las 16, fueron un soldado de la base aérea del Regimiento de Km 11 cuando el hombre ingresó al predio y fue invitado a retirarse ya que se trataba de jurisdicción militar, y Ramón Cáceres, quien cuida la escombrera municipal.

Este testigo dijo que lo observó caminando en medio de la escombrera, jugando con un alambre en sus manos.

Los tres perros de búsqueda de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina que llegaron desde Buenos Aires, entrenados para la búsqueda de personas y que participaron en casos nacionales, habían marcado en la escombrera después de confirmar el paso de Joursin por el predio militar.

Había muchas esperanzas puestas en la actuación de los perros, por lo que durante el sábado, domingo y lunes se trabajó en excavaciones en el lugar que los canes marcaron. Se trataba de un lugar en donde también se arroja carne podrida y residuos patológicos y en donde una máquina de Urbana había removido los desechos que llegan en bateas.

Ayer se reunieron los familiares de Joursin con el director general de Defensa Civil, José Mazzei, quien según los investigadores es el nexo entre el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas) con la provincia del Chubut.

“Es el encargado de bajar los recursos que se necesitan” dijeron los que investigan.

También de la reunión participaron Banfi y Do Carmo, el juez de turno Jorge Odorisio, además de la Policía Federal, Prefectura Naval y el jefe de Búsqueda de Personas, Hugo Morales.

Los familiares fueron invitados a dar su opinión en la investigación que se viene desarrollando y a aportar líneas de investigación y búsqueda.

Mientras tanto, se aguarda que el Ministerio de Seguridad de Nación disponga finalmente la recompensa para aquellos que puedan aportar datos sobre Victorio Joursin (75). La misma ya ha sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal del Chubut