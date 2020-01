Sastre: “Mi postura no generó ningún quiebre en el Poder Legislativo y Ejecutivo”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El vicegobernador arrojó definiciones interesantes: «Mi postura con la Minería no generó ni va a generar ningún quiebre en la labor que tenemos en los Poderes Legislativo y Ejecutivo».

El vicegobernador de la Provincia, Ricardo Sastre, pasó por los estudios de FM EL CHUBUT y dialogó con Rodrigo Mansilla sobre la actualidad política, su postura frente a los temas del día a día y la relación con Marian Arcioni.

“Hay cosas en las que se me consulta, y en otras no. Pero yo creo que las decisiones son responsabilidad del Gobernador. Yo puedo estar o no de acuerdo, pero tiene su libertad para decidir”, manifestó Sastre, quien además menciono que tiene muy buena relación con el máximo mandatario.

Ricardo también fue uno de los que se disgustó con los dichos del secretario de Gobierno, Carlos Relly: «No me cayeron bien las declaraciones. Creo que no era el momento, ni el lugar. Y lo dejé en claro. Incluso se lo dije a él en persona”.

El vicegobernador indicó que esta evaluando proyectos alternativos en la Meseta Central: “En los últimos meses hemos tenido reuniones con sectores académicos y sociales sobre proyectos que no tengan injerencia en el agua y en el medio ambiente”.