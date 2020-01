Ricardo Sastre: “No se puede imponer sesionar a trabajadores que aún no cobraron el sueldo”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, planteó que el Gobierno tiene que abrir un camino de diálogo con los Gremios antes de avanzar con medidas de ajuste en la Cámara de Diputados, que puedan acrecentar la conflictividad social en Chubut, tomando en cuenta que hay trabajadores que todavía no percibieron los sueldos.

“No tenemos que generar más inconvenientes, hay que ser respetuosos. No se puede imponer que queremos sesionar a los trabajadores que aún no han cobrado el sueldo de diciembre. Me parece que hay que dialogar”, declaró ayer Sastre por FM La Únicade Puerto Madryn.

Cabe recordar que el Gobierno de Mariano Arcioni debió postergar para el miércoles que viene la sesión extraordinaria que tenía previsto concretar hoy para sacar un paquete con 12 leyes, entre las que figuran el congelamiento de sueldos a estatales por 180 días, que genera resistencia entre los Gremios, los bloques del oficialismo y la oposición, informó El Comodorense.