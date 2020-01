Representantes del sindicato judicial de Chubut manifiestan «malestar» por falta de pago

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Respecto a lo anunciado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia Mario Vivas, sobre el congelamiento de los sueldos por seis meses, Ronan describió la situación mencionando que “nosotros veníamos de finalizar el año en un acuerdo con el STJ que si se respetaban lo que daba la corte nosotros no hacíamos paro, lo que se ha cumplido de las dos partes, el sindicato que levantó el paro en noviembre y no hizo paro en diciembre, y el Superior que fue firmando acordadas de acuerdo a los aumentos que daba la Corte, así cerramos bien el 2019”.

De todos modos “iniciado este año, tomamos conocimiento por los medios de que el Presidente del Superior Tribunal de Justicia había seguido más o menos el mismo concierto que viene desde Nación, que es congelar sueldos por seis meses, como se ha hecho con jubilados y paritarias, esto ha sido en forma inconsulta, es una decisión unilateral del presidente del Superior Tribunal de Justicia, nosotros no tenemos paritarios ni negociaciones salariales, pretendemos que ante una modificación de nuestra realidad, se nos convoque y al menos enterarnos no por los diarios”, agregando que “en ese sentido estamos muy disconformes”.

DOS MESES SIN COBRAR

De todos modos, agregó que “este no es el tema que nos preocupa hoy, hoy estamos sin cobrar el sueldo de diciembre y según los cálculos, cuando nos paguen el sueldo de diciembre habremos estado dos meses y medio casi sin cobrar sueldo, cosa que es algo muy angustiante, entonces el hoy es querer cobrar nuestro sueldo de diciembre y no hay novedades y preocupa y angustia mucho, ya que nosotros no tenemos posibilidades de hacer ningún tipo de tarea remunerativa fuera de nuestro salario, esto agrava la situación familiar y personal de todos y esto no tiene ni siquiera una enunciación de una posible solución, el gobernador espera pasen los días y se cumplen los dos meses y nos paga el mes de diciembre”.

En cuanto a posibles medidas de fuerza, Ronan indicó que depende de la Mesa de Unidad Sindical, lo que sería estudiado en el mes de febrero, y destacó que esperan por el tratamiento de los proyectos de ley de ajuste “algo con lo que parece no cuenta con mucho apoyo el gobernador”, cerró.