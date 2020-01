Playa Unión cerró la primera quincena del año con un balance positivo

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Playa Unión cumplió los primeros 15 días de playa del 2020. Dos semanas con visitas de turistas locales y de afuera, pero que encuentran en esta parte de la costa atlántica su lugar ideal de descanso, así como otros que la conocen por primera vez y terminan recomendándola a su gente querida.

Ayer no hubo calor en la villa balnearia, más bien temperatura media, 21 grados, similar a lo que ocurrirá hoy, en tanto que mañana viernes vuelve el calor con una máxima estimada de 33º, que será sin dudas para aprovechar al máximo, teniendo en cuenta que no habría viento como el de los días anteriores. En la víspera, se aprovechó para practicar deportes náuticos, tomar sol que no estaba muy fuerte, pasear por la costanera, tomar helados, degustar comidas y juntarse a charlar; a fin de cuentas el mar genera relax indiscutido y es una de las mejores excusas para reunirse.

Hasta el momento, fueron 15 días del 2020 donde el sol y calor acompañó a la gente; salvo por algunos pocos donde las nubes hicieron bajar la temperatura.