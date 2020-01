Petrakosky: “Estamos a favor del cuidado del agua y en contra de la megaminería”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Fabricio Petrakosky, remarcó a título personal la necesidad de “apuntar al desarrollo productivo” en la Meseta. “Se está haciendo mucho lobby y no se está escuchando a la población”, advirtió. Adelantó que desde la FECHCOOP se elabora un documento.

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Fabricio Petrakosky, fue consultado este viernes por Radio 3 por la cuestión megaminería y su implicancia en las fuentes de agua de la provincia. Sentenció qué, como entidad, “estamos en favor del cuidado del agua”.

Subrayó que “uno de nuestros servicios principales es el agua potable y en consonancia de esto, estamos en favor del cuidado del agua y del Río Chubut. Estamos en contra de la megaminería”.

Subrayó que esta “es la posición es de la Federación Chubutense de Cooperativas (FECHCOOP) y estamos elaborando un documento que lo vamos a presentar en febrero”.

Sin embargo, a título personal, remarcó que la megaminería “es muy compleja, súper compleja –y- en Chubut, y en Argentina diría, no estamos preparados para este tipo de controles”.

Subrayó que “no pasa nada, hasta que en algún momento ocurre. No podemos controlar los desechos del langostino, menos vamos a poder controlar la megaminería”.

En este contexto, opinó que “se está haciendo mucho lobby y creo que no se está escuchando a la población. La gente se está manifestado en diferentes medios y las calles”.

Manifestó que “se hace lobby con la desocupación en la Meseta”, señalando que “Chubut tiene 500 mil habitantes. En la Meseta está el 2% de la población. No podemos poner en riego a toda la población por la desocupación del 2%”.

Es en este sentido, que llamó a agotar otras instancias, “pensar más y echar mano a otros proyectos. Hay que convocar al INTA, al CENPAT, al CONICET, a la Universidad, a los productores; hay que hablar con la gente que sabe y remediar la desocupación por esa vía”.

“Hay que tomar otro camino, hay que apuntar al desarrollo productivo. Convocar a la gente que sabe y tratar de solucionar la desocupación en la meseta de esa forma”, sentenció.

Destacó la posibilidad de tener agua, con la cual poder abastecer a la población del recurso. “lo tenemos que cuidar –porque- hay lugares en el mundo donde no tienen las posibilidades que tenemos acá y si las tenemos, las tenemos que cuidar”.

Cuestionó que se intente “vender a la megaminería como la solución definida a la desocupación que hay en Chubut, como la panacea, como una solución integral y definitiva”.

Remarcó que “la megaminería es pan para hoy y hambre para mañana -y en este sentido, subrayó que- ese hambre no sería solo para los desocupados de la meseta sino para toda la provincia. Eso, no me parece lógico”, concluyó.