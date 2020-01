Pais: «Son medidas de impacto, pero necesarias para salir de esta crisis»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente del bloque de diputados provincial de Chubut al Frente, Juan Horacio Pais, calificó que cualquier medida vinculada a la creación de un nuevo impuesto «es antipática», pero argumentó que forman parte de políticas que están llevando adelante todas las provincias, como el caso del gobernador Kicillof que intenta reperfilar la deuda porque no puede pagar vencimientos.

Pais aseguró a FM EL CHUBUT que el paquete de medidas lanzadas por el gobierno provincial «son medidas de impacto», aunque remarcó que «todos somos conscientes de la situación crítica que atraviesa la Provincia, no solo por medidas de esta gestión, sino fundamentalmente por medidas de gobiernos anteriores».

Por otra parte, marcó otra variable que no tuvo la performance deseada: «El no incremento exponencial del precio del barril hace que los recursos no estén alcanzando para cumplir con las obligaciones del Estado».

Trazando un paralelismo de la compleja situación que atraviesa Chubut, el diputado Pais graficó que «ayer vimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, «planteando el reperfilamiento de la deuda por no poder hacer frente al vencimiento».

«Es un pedido del Gobierno nacional de que todos los gobernadores tomen las medidas que correspondan para reducir el déficit y hacer viables a las provincias, porque además no hay fondos nacionales para abastecer y ayudar a todos los gobernadores», resaltó Pais a FM EL CHUBUT.

Destacó que uno de los puntos centrales de este plan de reestructuración «tiene como fin salir de una anomalía como lo es el pago escalonado. No se puede hacer de un mes a otro, pero es necesario que la gente tenga previsibilidad de cuándo cobrará y estos anuncios van en esa línea. Son medidas provisorias».

En la misma dirección, precisó que «la coparticipación fue menor a la inflación» y fue autocrítico, alegando que «se firmaron paritarias con cláusulas gatillo por encima de la inflación».

«Ceder lo que cada uno pueda»

El presidente de Chubut Somos Todos y presidente del IAC, Máximo Pérez Catán, avaló el Plan de Reestructuración del Estado para salir paulatinamente de la crisis y bregó por un federalismo real.

«De esta situación salimos adelante todos juntos cediendo cada uno lo que pueda y ayudando a que la Argentina sea equitativa y profundamente federal en la inversión», aseguró Pérez Catán a diario EL CHUBUT.