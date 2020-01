Martín Guzmán y el FMI consideraron “muy productivo” la primera reunión formal

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Tras el primer encuentro formal con representantes del Fondo Monetario Internacional, el ministro de economía se refirió al avance en la renegociación del préstamo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo su primer encuentro formal con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el que fue calificado por ambas partes como «muy productivo» para avanzar en la renegociación del préstamo de US$ 44.000 millones que ese organismo le otorgó al país.

«Vamos dando pasos, es parte de un proceso para resolver la crisis de forma integral. El encuentro fue muy productivo», dijo Guzmán al término de la reunión a la prensa que lo aguardaba a la salida del Consulado argentino en Nueva York, donde se realizó este primer acercamiento.

Participaron de la reunión el representante del Cono Sur ante el FMI y representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos, mientras que por el FMI estuvieron el jefe de la misión argentina, Luis Cubeddu, y la directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack.

Tras el encuentro, el vocero principal del FMI, Gerry Rice, anunció que en febrero una misión del organismo visitará la Argentina para «seguir intercambiando visiones sobre los planes macroeconómicos y la sostenibilidad de la deuda.”

Al igual que el ministro Argentino, Rice calificó como «muy productiva» la reunión que mantuvieron esta mañana funcionarios del organismo, en el inicio de un diálogo que aseguró continuará en «las próximas semanas».

“Ambas partes reiteraron su disposición a continuar el diálogo en las próximas semanas», planteó el comunicado, incluso el 5 de febrero, cuando la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reúna con Guzmán en el marco de un seminario organizado por el Vaticano.

«El intercambio de fue una oportunidad para continuar el diálogo en curso, escuchar del ministro los planes económicos de las autoridades argentinas e intercambiar visiones sobre el análisis de la sostenibilidad de la deuda», planteó el FMI a través de su vocero.

Unos minutos antes de la reunión, Cubeddu les había dicho a los periodistas en tono similar que «fue un encuentro bastante productivo, muy constructivo con el ministro. Durante más de una hora se produjo una muy buena conversación para comenzar a elaborar los pasos a seguir».

El ex presidente Mauricio Macri suscribió en junio del 2018 un primer acuerdo con el FMI por unos US$ 40.000 millones, pero ante los incumplimientos de su gobierno y la corrida cambiaria se decidió realizar un segundo entendimiento, esta vez por US$ 57.000 millones.

El FMI llegó a desembolsar unos US$ 44.000 millones desde el 2018 hasta agosto del año pasado, cuando detuvo el envío de fondos luego del resultado de las PASO.

La reunión con el FMI formó parte de la agenda de actividades del ministro en los Estados Unidos, donde el lunes mantuvo una reunión con medio centenar de inversores internacionales y representantes de bancos de inversión en la sede neoyorkina del Council of Américas.

La actividad oficial del ministro, tras el encuentro con inversores, se completó con una serie de reuniones con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La reunión de esta mañana no fue la primera que Guzmán mantiene con Cubeddu, quien fuera designado como el reemplazante del italiano Roberto Cardarelli como jefe de la misión en el país el pasado 25 de noviembre.

Según declaró el propio ministro, ambos mantuvieron un encuentro junto a Giorgieva, pocos días antes de la asunción oficial del Guzmán en su cargo, el pasado 10 de diciembre de 2020, señaló Télam.