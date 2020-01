Maderna decidió que por la crisis correrán vencimientos de impuestos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Municipio avanzará en una extraordinaria en la que postergará los vencimientos de impuestos a todos los ciudadanos para hacer frente a la crisis provincial.

La medida del intendente Adrián Maderna se mantendrá por el tiempo que dure el pago escalonado. También pidieron acompañamiento a la Cooperativa Eléctrica. Piden al Gobierno de Arcioni que priorice pago a proveedores de salud.

El intendente Adrián Maderna convocará a una sesión extraordinaria en las próximas semanas para conseguir que el Concejo Deliberante apruebe el corrimiento del vencimiento de impuestos municipales para ajustarlo al escalonamiento salarial del Gobierno de Mariano Arcioni.

El presidente del bloque oficialista, Juan Aguilar, adelantó que la medida regirá «por el tiempo que dure el pago escalonado de sueldos», tomando en cuenta el impacto de esta crisis en los contribuyentes en el sector público y privado.

Desde la gestión de Maderna buscarán aplicar la medida lo más pronto posible, por lo que a más tardar en febrero la estarían tratando en el Concejo Deliberante. El Ejecutivo definirá el nuevo esquema de vencimientos a la hora de reglamentarla. Una posibilidad que manejan es postergarlos durante 30 días o bien adecuarlo a los diversos rangos del pago escalonado.

En su artículo 4º, la declaración llama al Ejecutivo a «ajustar el cronograma de vencimientos mensuales de sus tributos a efectos de evitar intereses por mora e intimaciones mientras se encuentre vigente el esquema de percepción de haberes en diferentes tramos al interior del estado de la provincia de Chubut».

Aguilar explicó a diario EL CHUBUT que la medida está dirigida sobre todo a atenuar el impacto del «impuesto inmobiliario» en los contribuyentes. El Ejecutivo municipal terminará de definir en los próximos días qué otros tributos comprenderá este paquete de medidas para paliar la crisis.

También la cooperativa

Asimismo, Aguilar indicó que también invitaron a la Cooperativa Eléctrica a que postergue los vencimientos de las facturas a los usuarios atendiendo a la crisis provincial. Mencionó que ya mantuvieron una primera reunión con representantes de la prestataria, y hubo una buena recepción de la propuesta.

Por otro lado, los ediles madernistas le pidieron al Ministerio de Economía, a cargo de Oscar Antonena, que priorice los pagos de deudas a proveedores de insumos vinculados con la salud pública.

Semanas atrás, trabajadoras del Hospital de Trelew, nucleadas en el Sisap, acudieron a la Municipalidad y al Concejo Deliberante para alertar sobre la compleja situación que están atravesando. El gremio que conduce Carlos Sepúlveda alertó que hay riesgo de «emergencia sanitaria» debido a que se ve restringida la atención a los pacientes por las medidas de acción directa. Previendo una fuerte reacción del sector gremial contra el plan de ajuste que impulsa el Gobierno, desde el Sisap pidieron que se conforme un «comité de crisis» para hacer frente a una eventual emergencia.

En principio, desde el madernismo propusieron postergar los vencimientos de impuestos municipales a los trabajadores de salud, como un paliativo, para evitar que la crisis no se siga profundizando. Finalmente, convinieron en que el beneficio debía alcanzar a todos los ciudadanos por igual debido a la crisis.

El justicialismo apoya

El concejal del Frente Patriótico, Leandro Espinosa, adelantó que el bloque justicialista va a acompañar la medida de Maderna de postergar los vencimientos de impuestos municipales, siempre y cuando comprendan a todos los ciudadanos. Espinosa sostuvo que las medidas del gobierno de Arcioni no solo afectan al sector de salud, sino que también repercuten en los empleados públicos, comerciantes castigados por la crisis y los docentes, entre otros.

«Nosotros vamos a acompañar todo tipo de reclamo, pero tiene que ser amplio hacia todos los sectores de la ciudad, no solamente al sector de salud sino también a todos los empleados públicos que tienen incontables inconvenientes desde el punto de vista económico y financiero», sostuvo.

Espinosa reparó en que el justicialismo viene alertando desde hace años sobre los efectos de las políticas de Arcioni en la ciudad. «Desde el justicialismo venimos denunciando esta situación hace mucho tiempo, venimos reclamando al Gobierno provincial que cumpla con sus responsabilidades; la situación de Trelew es producto del incumplimiento del pago de haberes y a proveedores del Gobierno provincial», indicó.

Espinosa no pasó por alto que «hay que tener en cuenta lo que están sufriendo los comerciantes y empresarios con el no pago a proveedores; las deudas históricas de más de cuatro años de incumplimiento permanente y la mentira del Gobierno provincial, hace que tengamos que tener en cuenta que vamos a otorgar un beneficio en el corrimiento de los vencimientos hacia toda la sociedad y no un sector en particular».