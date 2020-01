La Municipalidad continúa con los trabajos preventivos sobre adicciones y violencia de género

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Actualmente las Oficinas de Prevención de Consumos Problemáticos de Sustancias y de Prevención Contra la Violencia de Género, están llevando adelante un trabajo en conjunto con atención las 24 horas del día.

La Municipalidad de Trelew, por intermedio de la Oficina de Prevención de Consumos Problemáticos de Sustancias, actualmente trabaja en dos campañas de prevención. Una a nivel provincial con la Dirección de Adicciones, y una local con la Oficina de Prevención Contra la Violencia de Género. Ambas con el fin de abarcar a todas las edades en conjunto. Desde ambas áreas visitan constantemente las plazas Centenario, Independencia, Peatonal Gazín y la Reserva Natural Laguna Cacique Chiquichano de la ciudad de Trelew, brindando información y asesoramiento a los vecinos.

Cada problemática y familia requiere un tratamiento específico y para ello Carla Vernetti, titular del área municipal, explicó que cuentan con diversos dispositivos para tratarlos en distintas instituciones, tales como Iglesias, Alcohólicos Anónimos, Fundación Cenácolo, Cades, CIT, y próximamente se sumará el Club Hípico, con equinoterapia. Además, la Oficina cuenta con una línea telefónica disponible para el vecino durante las 24 horas.

Desde la Oficina de Prevención contra la Violencia de Género, Vanesa Hughes comentó cómo es el trabajo en conjunto de las áreas y cómo éstas se relacionan ya que el consumo de sustancias toxicas incrementa los casos de violencia de género y abuso sexual. Esto está comprobado estadísticamente a través de datos brindados por la Comisaría de la Mujer.

Hughes, a su vez, informó que además de repartir folletos “llegamos al ciudadano con información y una propuesta de compromiso social, para contener, asesorar y derivar con quien corresponda. Además de comentar sobre nuestro trabajo diario, que muchas veces no se ve”.

Asimismo, Hughes afirmó: “Nosotras estamos para alentar a aquellas mujeres que están atravesando un momento difícil y no para juzgarlas. Las familias tienen que hacer lo mismo y no dejarlas solas, a pesar de que lleva tiempo que la víctima tome conciencia del momento por el que está pasando y actúe en consecuencia, porque lo que antes se naturalizaba hoy ya no. Tenemos una Ley que nos ampara que es la Nº 26.485, por lo que no dejemos que nadie nos maltrate en ningún ámbito”.

La Ley de Protección Integral a las Mujeres, Nº 26.485, sancionada y promulgada en el año 2009, es una Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Para contactarse con la Oficina de Prevención de Consumo Problemático de Sustancias, los interesados pueden dirigirse a José Hernández Nº 160, en el Barrio Padre Juan, o bien contactarse al número (0280) 483-6813, o enviar mensajes vía Twitter, a través de la cuenta @adiccionestw.

Si se requiere ayuda o información de la Oficina de Prevención Contra la Violencia de Género, se puede solicitar al número (0280) 422-0602 y a través de las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram con el nombre @prevención.oficina. Cabe recordar que la línea 144 de atención a mujeres en situación de violencia, está disponible las 24 horas, los 365 días del año.