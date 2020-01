¿La culpa es de la vaca?: Macri reaparece y dice que la deuda no fue idea suya

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

A casi cincuenta días del inicio de sus vacaciones, el ex presidente Mauricio Macri reapareció en una reunión con dirigentes del PRO de Río Negro en Villa La Angostura. Un video que trascendió muestra que en un encuentro privado, el ex jefe de Estado reconoció que no era una buena decisión la de endeudar al país de la manera en que lo hizo. “Yo siempre les decía a todos: ‘Cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda’ ”, comentó respecto a la crisis financiera que se desató en abril de 2018, mientras otros funcionarios del Gobierno le decían que se quedara tranquilo.

El ex presidente @mauriciomacri culpó a sus asesores del fracaso: 📣"Yo siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda", en una reunión con un grupo de dirigentes del PRO de #RíoNegro, en el country Cumelen de Villa la Angostura. pic.twitter.com/XbmEzy5jP5 — Cholila Online (@CholilaOnline) January 26, 2020

En otro de los pasajes del video que se difundió del encuentro, el ex presidente contó que él mismo le advirtió a su equipo que “no se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto”. Y reconoció que “después, cuando vino (la crisis), fue un año y medio que fue una pesadilla”. “Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones (de argentinos). Sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto”, destacó luego de dejar una deuda que las nuevas autoridades consideran “impagable”, y esperan renegociar. Incluso, confesó que “mismo dentro de Cambiemos había problemas” por este tema.

Luego de dejar al país en una crisis con números récords en inflación (la más alta en los últimos 28 años), desempleo (la más alta en los últimos 14 años) y pobreza (por encima del 40 por ciento), Macri dijo que sus últimos 30 días en la Presidencia de la Nación –que incluyeron los recorridos por distintas ciudades en la campaña electoral– “fue una experiencia increíble. Me llevaba la energía de todos ustedes”, aunque reconoció que el último año y medio lo dejó “anímicamente destruido”.

En un momento del encuentro Macri reflexionó sobre la fuerte derrota electoral que sufrió en las últimas elecciones contra el actual Presidente, Alberto Fernández: “Nos dejó esa situación amarga de no poder continuar”. Sin embargo, se mostró optimista respecto al futuro de su coalición y convencido de que “no nos van a llevar puestos como en 2001”.

Distintos participantes explicaron que fue una reunión “casual” e “íntima” en la que estuvieron presentes el ex intendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello; el coordinador de la Fundación Pensar Río Negro, Juan Martín (apoderado del PRO en el distrito); el ex diputado nacional y actual legislador provincial Serio Wisky, entre otros dirigentes. “Hablamos del futuro de nuestro espacio, que tenemos que consolidar en la provincia luego de resultados que no fueron buenos. Hay mucho por hacer”, dijo Martín a la salida del encuentro. Por su parte, Wisky contó en su cuenta de Twitter: “Nos recibiste con calidez, nos contaste cómo estas, cómo te sentís y la energía que te dejó la movilización en las calles del último tiempo de campaña”.

Una vez terminado su mandato, el ex presidente decidió alejarse de la escena política. Mientras el Congreso debatía el megaproyecto de la Ley de Emergencia, viajó a Qatar para asistir a la final de un torneo de fútbol. Esto tomó por sorpresa a muchos de los dirigentes que esperaban alguna indicación de una de las cabezas del PRO.