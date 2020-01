La admiración de Quique Setién hacia Lionel Messi y Johan Cruyff

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

“No he visto ningún jugador como Messi en toda la historia”, dijo sobre el argentino.

El nuevo técnico del Barcelona, Quique Setién, es algo así como un gourmet del buen fútbol. Admirador de todo lo que hizo Johan Cruyff como técnico, también quedó rendido a los pies de Lionel Messi.

«No he visto ningún jugador como Messi en toda la historia. Lo lleva haciendo desde hace 10 años. No sé si Pelé tuvo esa continuidad”, dijo en una nota que le hicieron hace menos de un año.

Y luego fue más lejos: “Lo que más me gusta de Messi es, primero, que es capaz de hacer lo mejor y hacerlo todos los días. Que lleva diez años ofreciéndonos cada año y cada partido algo que se nos queda en la memoria”.

También puntualizó: “A mí lo que más me gusta de Messi es verlo hacer goles históricos y lo primero que hace es pararse y señalar al compañero, agradeciéndole el pase. Luego va a abrazarse al compañero y suma a todo el equipo”.

Y finalizó: “Esto es algo que para los que sentimos de esa manera es un lujo verlo. Porque no vi a Di Stéfano, no vi a Pelé, pero he podido ver a Messi y esto es único. Cuando aparezca otro, ya estaré en cochera».

Para explicar su idea futbolística, hay que escucharlo hablar de Johan Cruyff: “Todo lo que soy como entrenador se lo debo a lo mucho que corrí detrás del balón cuando jugaba contra el Barça”.

Como jugador, un «10» talentoso del Atlético de Madrid, entre otros equipos, fue contemporáneo de aquel Dream Team de Barcelona que dirigía Cruyff y en el que brillaban Michael Laudrup, Hristo Stoichkov y varios más.

“Si fuese futbolista otra vez, me gustaría jugar aquí. Es cierto que yo le dije a Johan Cruyff una vez en Santander que hubiera dado el meñique por jugar en aquel Barça”, contó años más tarde.

Para definirse como entrenador, Setién confirmó: “He copiado muchas cosas del Barça desde que instauró esa forma de jugar. Ese estilo ya lo sentía como futbolista”, informó El Clarín.