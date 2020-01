Ingram tomó juramento a Belarmino Álvarez y a Alan Krieger

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El concejal mandato cumplido asumió en la Secretaría de Gobierno. Krieger en la subsecretaría de Espacios Verdes.

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram tomó juramento a Belarmino Álvarez como Secretario de Gabinete, y al Ing. Forestal Alan Krieger como Subsecretario de Espacios Verdes.

Finalizado el acto, el Intendente del Pueblo del Molino, realzó la figura de los nuevos funcionarios. “Belarmino es un compañero de militancia de mucho tiempo, al igual que Alan. Son dos compañeros comprometidos. Yo en su momento hablé con ellos, y la verdad es que desde el primer momento me dijeron que sí”, sostuvo, “es gente con experiencia en las áreas y eso es importante tenerlo hoy”.

Sobre el flamante Secretario de Gobierno, Ingram indicó que es, “una persona preparada para ocupar cualquier lugar dentro del gabinete. La necesidad de hoy hacía que él esté en la Secretaría de Gobierno, teniendo en cuenta la cuestión política”, valorando entre otras cuestiones, la capacidad de diálogo de Álvarez.

Estuvieron presentes la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin Valeria Tedesco, los concejales Claudia Garitano, Marcelo Flores, Emilia Mendez, Jorge Rocha, Marisol Salazar y Justino Jaramillo. También acompañaron la jura, integrantes del Gabinete Municipal encabezados por la Coordinadora de Gabinete Silvia Zalazar; familiares y amistades de los funcionios que asumieron funciones.

Belarmino Álvarez luego de su jura, anunció un “compromiso de trabajar fuertemente con la gestión, con el equipo, porque hemos trabajado mucho para lograr que él (por el intendente Ingram) pudiera llevar adelante las propuestas que hemos planteado en la plataforma. Por lo tanto acompañando al cien por ciento”.

En cuanto a defensa civil, el flamante funcionario indicó que “es un área muy especial porque nosotros vivimos en una zona de riesgo, conozco bastante la cuestión por mi trabajo en la Secretaría de Bosques”. Agregó que el área será “impulsada fuertemente con el objetivo de estar cubiertos ante eventualidades que pudieran ocurrir, que en verano pueden ser incendios forestales, como en invierno nevadas o inundaciones. Necesitábamos tener un área especifica que esté armada con recursos humanos y materiales a efectos de atender cualquier circunstancia”.

Desde el inicio de la gestión, Krieger comenzó a delinear los objetivos para el área de Espacios Verdes, quizás uno de los que mayor demanda genera la comunidad de Trevelin, pero para ello debió realizar un diagnóstico que no es para nada alentador. “Estamos en un momento que es complejo porque venimos de cuatro años de un total abandono en el área y nos hemos encontrado con algo que está en condiciones que están bastante malas y no tenemos equipamiento, no hay herramientas, no hay proyectos. Y cuesta hasta comprar el combustible para las máquinas de cortar pasto”, señaló, aunque destacó como positivo la predisposición del personal del área.

Además, aseguró que “queremos trabajar sobre la costanera (del Río Percy). Es un sector con varias dificultades”, además de tener en carpeta, “varios proyectos de parquizaciones en trabajo conjunto con el vivero para ordenar plazas y espacios de los barrios”.

Para lograr esos objetivos, Krieger considera necesario “buscar financiamiento, buscar recursos, gestionar y ordenar lo que hay porque muchas veces por falta de orden no se logran los resultados adecuados. Por ello hay que darle (al área) orden y capacitación”, señaló EQSNotas.