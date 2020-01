Franco Armani: “Sabemos que está la posibilidad de ganar la Superliga, que depende de nosotros”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El arquero indicó que el campeonato local será el primer gran objetivo, a corto plazo en las competiciones del primer semestre.

El arquero de River Plate, Franco Armani, indicó hoy que tienen «la posibilidad» de ganar la Superliga porque dependen de sí mismos y será el primer gran objetivo, a corto plazo, en las competiciones del primer semestre.

«Sabemos que ganando nos deja arriba en la tabla y de ahí depende de nosotros, seguir sumando de a tres para ganar la Superliga. Está la posibilidad, que depende de nosotros. Tenemos que prepararnos muy bien en cada trabajo para arrancar de la mejor manera», apuntó Armani según publicó la página oficial del club.

Armani indicó que en River «no se puede elegir» la competencia y que salen en cada partido a jugar «con lo que River demanda».

El último campéon de la Copa Argentina realiza los trabajos de pretemporada en San Martín de los Andes con vistas al postergado de la fecha 14 ante Independiente en Avellaneda del próximo 19 de enero. River, con 27 puntos, está a tres del líder Argentinos Juniors (30).

«Arrancamos desde el primer día con la mentalidad y la ilusión de poder conseguir la Superliga que es lo inmediato que tenemos. Estamos enfocados en eso. Después vendrá la Copa Libertadores y la Supercopa Argentina, pero primero exclusivamente enfocados en la Superliga», señaló Armani.

El arquero del seleccionado argentino reveló que Marcelo Gallardo le solicitó al plantel cuidarse durante las vacaciones para un inicio de pretemporada sin sobresaltos.

«Lo fundamental fue cuidarnos en las vacaciones para volver de la mejor manera. Todos estuvimos corriendo o haciendo algo para llegar a esta pretemporada. El tiempo es corto para el inicio de la Superliga entonces teníamos que llegar bien para, que cuando empecemos, sentirnos bien. Es un gran mérito de este plantel, llegar en buena forma a este inicio», señaló Armani.

El ex arquero de Atlético Nacional de Colombia se refirió al efusivo recibimiento que tuvieron de los hinchas en su llegada a San Martín de los Andes. «Fue muy emocionante desde que aterrizamos. Salir del aeropuerto y ver familias al costado de la ruta con los hijos, fue muy emocionante. Queremos agradecerles por todo esto que nos brindan, por el acompañamiento», indicó Armani.

Por su parte, el defensor Lucas Martínez Quarta dialogó con TyC Sports y evadió las preguntas sobre su futuro futbolístico ante las supuestas ofertas del fútbol exterior.

«Esto es día a día y hasta que no se sepa bien, yo prefiero no hablar. Hoy estoy otra vez disfrutando de una pretemporada en River, donde soy feliz. Disfruto de cada día, cada entrenamiento y cada rato libre con mis compañeros», apuntó el «Chino».

Martínez Quarta, de 23 años, remarcó que a la brevedad tendrán ocho partidos «en menos de dos meses» y que el máximo desafío está enfocado sobre la Superliga, el certamen que Gallardo no obtuvo aún en su ciclo exitoso.

«Tenemos el desafío de que hace mucho no se gana un torneo local y es lo más importante a corto plazo, aunque después tenemos la Libertadores, la Copa de la Superliga y el partido con Racing, por la Supercopa», indicó el juvenil defensor.

A su vez, Martínez Quarta aseguró que Gallardo habló con él sobre una posible transferencia. «Si para el jugador viene algo importante, él te dice ‘andate’. Fue jugador y entiende los momentos de cada uno. En mi caso, en junio estuvo lo de Celta de Vigo y me dijo que recién me estaba volviendo a asentar y que lo aprovechara. Decidí quedarme y pelear un lugar y no me arrepiento, porque ganamos una copa y estuvimos en la final de otra. Tenía razón», indicó Martínez Quarta.

El plantel de River se entrenó hoy en San Martín de los Andes y desde las 18 realizará el segundo turno en Chapelco Golf, informó Télam.