Está suspendido el cobro de impuestos municipales

Los vecinos de Esquel no pueden pagar sus impuestos 2020 debido a la demora en el tratamiento de la Tarifaria y el Presupuesto.

No están fijados los nuevos valores de impuestos, no hay partidas para imputar esos valores por lo tanto no se pueden hacer cobros ni pagos correspondientes al corriente año.

Esto significa que no va haber -por lo menos por ahora- cobro adelantado de impuestos para los vecinos y esto también complica a quienes tienen trámites urgentes.

El Concejo argumenta que el Ejecutivo envió tarde el proyecto, sin embargo años anteriores ingresó en una fecha cercana y de todas formas se trató.

La discusión centrada en el cupo femenino terminó distrayendo el tratamiento de lo que es la ley elemental de manejo económico de la comuna.

Si bien ambas ordenanzas se pueden aprobar solo con mayoría oficialista, esta vez se complicó porque ni siquiera tenían claro cómo iba a quedar conformado el bloque de Juntos por el Cambio.

¿Qué hacés si tenés que viajar?

En caso de que tengas que viajar con tu vehículo y necesites el pago de patente al día, la municipalidad puede extender un libre deuda al 31 de diciembre, que es la última fecha posible de cobro.

Lo mismo sucede en casos de transferencias de vehículos.

¿Qué pasa si quiero pagar adelantado?

Por el momento no está habilitado ningún cobro. La expectativa es que en breve el Concejo trate la Tarifaria y el Presupuesto y a partir de allí llevará al menos diez días la carga de los impuestos con los nuevos montos. Esto implica que por lo menos hasta mediados de enero no esté vigente el pago anticipado con descuento, publicó EQSNotas.