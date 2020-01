En Trelew se usó pirotecnia a pesar de estar prohibido

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

No logramos que los vecinos tengan la empatía suficiente con, por ejemplo, chicos que tienen problemas de salud o mascotas”, reconoció el titular del área de Inspecciones de la Municipalidad de Trelew, Héctor López al confirmar que en Trelew hubo uso de pirotecnia como celebración de fin de año a pesar de estar prohibida por ordenanza y de todas las campañas que se realizaron para la concientización sobre el daño que produce.

Remarcó además que si bien la normativa en vigencia habilita el uso de estos elementos por parte del Municipio para eventos especiales bajo supervisión, “no lo realizamos porque es el Estado quien debe dar el ejemplo”.

López indicó a Jornada que “lamentablemente todos los años tenemos personas que organizan la venta y otros que compran. Siempre hay pirotécnica en la calle y es imposible llegar.

La venta no se realizó en comercios habilitados o en casas particulares sino en forma telefónica o redes sociales. Hacen que llegue a los lugares. A veces no lo podemos evitar porque no podemos llegar a todos los lugares y otras veces porque no hay orden de allanamiento en casas particulares” dijo, a la vez que admitió el vacío legal respecto a las ventas online.

López puntualizó que el trabajo realizado en época de Fiestas fue intenso en el área. “Tuvimos todos los días, desde jueves y viernes, saliendo a realizar controles. En los lugares que teníamos la notificación que podría haber alguna venta no la hubo, pero sí en otros. No logramos que los vecinos tengan la empatía suficiente con, por ejemplo, chicos que tienen problemas de salud o mascotas. Normalmente es la periferia que tiende a utilizar más pirotecnia, en el centro se da pero en mucho menor escala”.

“Igual, hubo menos cantidad que otros años pero no logramos erradicarlo por completo”, admitió.

López habló sobre la autorización en la ordenanza vigente hacia el municipio para utilizar pirotecnia con los controles correspondientes y la presencia de idóneos en la manipulación de dichos productos. No obstante “es una normativa que avala al estado a realizar cualquier tipo de evento con material pirotécnico avalado. Más allá que esté vigente, el intendente decidió no usar ningún tipo de productos de estas características. Se debe dar el ejemplo más allá de que el uso esté habilitado. No se está utilizando”, concluyó.