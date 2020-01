En Chile realizan descuentos del 30% para turistas argentinos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Ante la caída de visitas, lanzaron una promoción que parte del 20 % y en algunos casos llega al 40%. Afirman también que los precios en dólares siguen competitivos para comprar celulares y televisores. En la región de la Araucanía, apuestan a tentar a los petroleros neuquinos. El cruce de argentinos cayó un 27 % por el paso Mauil Malal.

La caída de las visitas argentinas se siente en Chile. A la hora de planificar las vacaciones, a la incertidumbre por las multitudinarias movilizaciones en reclamo de un nuevo orden social que ganaron las calles en noviembre del 2019, se sumó luego el impuesto del 30% para quienes hagan gastos en el exterior. El resultado: menos cruces por la frontera.

Según datos oficiales, habrá este verano unos 600 mil turistas argentinos, un 24% que en el 2019, año en que ya se había producido una caída del 40%. Claro que en este eterno vaivén cambiario, hay que recordar que el punto de comparación es alto, ya que habían sido 3.300.000 en el 2017. En los destinos más vinculados a la región, la cantidad de cruces el Paso Mahuil Malal cayó un 27% según la última medición interanual (noviembre 2019 respecto de noviembre 2018). Es el paso que más se utiliza para llegar a Pucón y Villarica.

Por eso, en los últimos días se lanzó el programa Cruza a Chile #El2020mebajoun20 que arranca con descuentos en hospedaje en ese porcentaje en establecimientos adheridos que llega al 30 y hasta el 40 % en el caso de hoteles que ofrecen 3×2 (pagás tres días y disfrutás de dos adicionales). Este programa especial para argentinos coexiste con otro para extranjeros que ya regía con beneficios del 20% e incluye a restaurantes y prestadores de turismo aventura adheridos.

Los funcionarios del área de Turismo en Chile destacan que por estos días se puede disfrutar en paz de sus paraísos naturales. Y agregan además que para quienes hacen compras los precios siguen siendo competitivos en dólares. Por ejemplo, una tevé led smart de 50 pulgadas se consigue en 266 dólares, el último modelo de Iphone (el XR) en 900 dólares y un buen par de zapatillas a partir de 15 dólares. En cuanto a las tarifas de alojamiento, una cabaña para cuatro personas puede conseguirse en estos días en Pucón por alrededor de 115 dólares, pero en otros atractivos lugares cercanos hay desde 75 dólares.

En la región

Del otro lado de la cordillera, en la Araucanía apuestan a acciones que despierten el interés de los viajeros, en especial los de la región, como los neuquinos y rionegrinos, con la mira puesta en el poder adquisitvo de los petroleros. Argumentan también que la situación social está en calma en la zona y nada impide disfrutar de maravillas naturales como las que ofrecen Villarrica y Pucón, entre otras opciones.

Ese es el panorama que brinda César González, director de SERNATUR Araucanía. «Notamos una clara merma, en la misma tónica a nivel nacional, después de la burbuja de la cantidad de argentinos que vinieron hasta el 2017. Influyeron, claro, el estallido social y las medidas económicas en el país vecino. Pero es bueno decir que se puede disfrutar en calma de los parques nacionales y reservas naturales, practicar turismo aventura como escaladas en la zona lacustre y zona cordillera, actividades como rafting, kayak, hidro speed y todo el atractivo cultural como los museos Ferroviario o el de Pablo Neruda», señaló.

Recorridos

Cuando decide ir, la mayoría de los viajeros de la región elige Pucón en vacaciones de verano. En la pequeña y pintorezca villa de montaña sus calles están llenas de agencias que ofrecen actividades de turismo aventura, buenos locales gastronómicos y de recreación a los argentinos.

Playa del centro

El primer lugar que todos eligen visitar es la playa. La arena es gruesa y oscura en la playa Grande que queda cerca del centro y está siempre llena de gente. Al costado, tienen un bosque provee de buena sombra para un momento de relajación.

El volcán Villarrica acompaña siempre; se muestra inmenso y cercano en muchas esquinas de la ciudad. Su perfil cónico luce una fumarola que no altera la vida de la población. Muchos realizan excursiones terrestres y llegan hasta el cráter mismo.

Ojos de Caburga

A 20 kilómetros y en unos minutos, se llega a unos pozos de agua de gran belleza, producto de su color azul eléctrico. Desde Pucón, tomar la ruta que va hacia Caburgua por 18 Kilometros, ahi hay una parada de colectivos llamado el Cristo y deberas doblar a la izquierda, de ahí en adelante esta muy señalizado.

El agua de estos pozos proviene de un desagüe subterráneo desde el Lago Caburga y en sus costas también se puede pasar el día en la playa blanca o la negra.

Playa blanca se hace notar por el tono blanco de su fina arena y la cristalinidad de las aguas que se complementa con la temperatura cálida de las mismas. Sin lugar a dudas este apartado del lago complementa la belleza natural de todo el lugar.

Playa Negra, a tan solo unos metros más adelante, accediendo por un sendero de la costa sin dejar de lado la suavidad de la arena, en esta playa la misma posee un color bastante peculiar y para nada fácil de encontrar, la arena oscura hace resaltante cada centímetro de este espacio con cálida agua y ambiente armonioso.

Termas

Por otra parte, la ciudad de Pucón esta situada en una zona de características volcánicas, por lo que existe un gran número de centros termales, que se pueden visitar todo el año. La mayoría de los centros termales se encuentran a orilla de ríos que descienden de la cordillera, inmersos en milenarios bosques, lo que permite disfrutar del contacto directo con la naturaleza en un ambiente de máximo relajo y confort.

Ir a Villarrica

A unos 27 kilómetros de Pucón está la ciudad de Villarrica. Casi todos los turistas que van de la región, toman uno de los días para pasar en la vecina localidad chilena. Al ingresar ya se ve la playa a la que todos van. Se puede recorrer toda la costanera, donde hay algunos puestos para comer algo sin gastar mucho y ir a la villa. Ahí el centro es chico como pintorezco. Se pueden hacer algunas compras en los locales o tomar una cervezas en los bares.

Temuco

Los precios de los artículos de tecnología siguen atrayendo a Temuco. La ciudad chilena no tiene gran belleza pero tiene por lo menos tres shopingss a los que todo argentino desea ir. Por eso, al llegar aquí, no importará adonde pasear, si no, la velocidad para hacer el mayor número de compras en tiempo récord y seguir camino, o volver a casa, informó Río Negro.